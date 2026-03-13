Serie A, le partite di oggi: Torino-Parma apre la 29esima giornata

Archiviata la tre giorni dedicata alle competizioni europee, si torna in campo in Serie A per la 29esima giornata. Ad aprire il turno sarà l’anticipo del venerdì tra Torino e Parma, mentre il programma si chiuderà come di consueto lunedì, 16 marzo, con il Monday Night Cremonese-Fiorentina.
La classifica prima della 29esima giornata
Classifica: Inter 67, Milan 60, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Genoa 30, Cagliari 30, Torino 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.
Serie A, il programma della 29esima giornata
|Torino-Parma
|venerdì 13 marzo
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Inter-Atalanta
|sabato 14 marzo
|ore 15
|DAZN
|Napoli-Lecce
|sabato 14 marzo
|ore 18
|DAZN
|Udinese-Juventus
|sabato 14 marzo
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Verona-Genoa
|domenica 15 marzo
|ore 12:30
|DAZN
|Pisa-Cagliari
|domenica 15 marzo
|ore 15
|DAZN
|Sassuolo-Bologna
|domenica 15 marzo
|ore 15
|DAZN
|Como-Roma
|domenica 15 marzo
|ore 18
|DAZN/Sky
|Lazio-Milan
|domenica 15 marzo
|ore 20:45
|DAZN
|Cremonese-Fiorentina
|lunedì 16 marzo
|ore 20:45
|DAZN
Le partite di oggi, venerdì 13 marzo
- La 29esima giornata di Serie A si apre con Torino-Parma, sfida in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico “Grande Torino”. I granata vantano sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma devono ancora raggiungere la salvezza, obiettivo minimo per un club storico come quello guidato da Urbano Cairo. Senza dubbio più serena la formazione di Carlos Cuesta, a quota 34 e reduce dal prezioso pari di Firenze contro l’undici di Paolo Vanoli.
Le partite di domani, sabato 14 marzo
- Luci a San Siro alle ore 15, in occasione dell’affascinante confronto tra Inter e Atalanta. La squadra di Cristian Chivu è reduce dalla sconfitta di misura nel derby con il Milan, che ha parzialmente riacceso le speranze scudetto dei rossoneri, mentre la Dea di Raffaele Palladino è chiamata a dimostrare di aver metabolizzato la lezione di calcio imposta dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League.
- Alle ore 18 tocca al Napoli di Antonio Conte, che vuole consolidare il piazzamento Champions e continuare ad inseguire il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente in seconda posizione. Per farlo, sarà necessario battere il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha rilanciato le proprie ambizioni salvezza battendo la Cremonese al “Via del Mare”.
- Alle 20:45, invece, spazio alla Juventus di Luciano Spalletti, a sette giorni dal poker rifilato al malcapitato Pisa. L’avversario di turno è l’Udinese di Kosta Runjaic, squadra ostica da affrontare ed eliminata in Coppa Italia dalla Vecchia Signora. Stavolta, però, si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine. Riflettori puntati sul rientro di Dusan Vlahovic, finalmente a disposizione dopo il lungo stop per infortunio.
Le partite di domenica, 15 marzo
- Lunch match al “Bentegodi” di Verona, dove l’Hellas di Paolo Sammarco si gioca le residue speranze salvezza. Dopo il sorprendente successo in casa del Bologna, la formazione scaligera ospita il Genoa di Daniele De Rossi, reduce dall’importantissima vittoria interna con la Roma di Gasperini. Qualora arrivassero i tre punti, per la squadra gialloblù l’obiettivo non sarebbe più un semplice miraggio. Il Grifone, invece, può avvicinarsi ulteriormente alla quota che garantirebbe maggiore serenità nel rush finale di campionato. Start alle ore 12:30.
- Doppia sfida alle ore 15, con il derby emiliano Sassuolo-Bologna e Pisa-Cagliari all’Arena Garibaldi: a pochi giorni dalla sconfitta di Roma con la Lazio, i neroverdi affrontano una squadra reduce dall’andata degli ottavi di Europa League con la Roma. Ultima spiaggia per la squadra di Hiljemark, costretta a fare più punti possibili prima della sosta dedicata alle nazionali. I sardi, dal canto loro, hanno bisogno di punti per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione.
- Scontro diretto in chiave Champions League per Como e Roma, avversarie al “Sinigaglia” alle ore 18: le idee di Cesc Fabregas affrontano l’esperienza e la sagacia tattica di Gian Piero Gasperini. I giallorossi sono chiamati a riscattare il ko di Marassi con il Genoa, mentre i lariani stanno facendo registrare una sorprendente continuità, come testimonia l’ultimo successo di Cagliari targato Da Cunha.
- La domenica di Serie A si chiude alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, teatro del big match tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Massimiliano Allegri. I biancocelesti si preparano a ritrovare il proprio tifo organizzato, dopo la “tregua” annunciata dalla Curva Nord, mentre i rossoneri vogliono dare continuità al successo nel derby con l’Inter di Cristian Chivu. Un -7 che va coltivato in vista del rush finale di campionato.
Le partite di lunedì, 16 marzo
- Monday Night allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, dove la Fiorentina di Paolo Vanoli fa visita alla Cremonese di Davide Nicola, una volta messa alle spalle l’andata degli ottavi di Conference con il Rakov. Crisi nera per la formazione grigiorossa, la peggiore in assoluta per numeri e rendimento, insieme a Pisa ed Hellas Verona. La vittoria, infatti, manca addirittura dallo scorso 7 dicembre. Proverà ad approfittarne la Viola, ancora pienamente immischiata nella lotta per non retrocedere. Scontro diretto che può valere una stagione: start alle ore 20:45.