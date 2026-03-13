Serie A, le partite di oggi: Torino-Parma apre la 29esima giornata

Il programma completo della 29esima giornata: si parte oggi con il confronto tra D'Aversa e Cuesta, mentre sabato ci sarà spazio per Inter, Napoli e Juve. Poi Como-Roma e Lazio-Milan

Pubblicato: 13-03-2026 08:00











Pietro De Conciliis Giornalista Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C