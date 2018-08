Serie A, le probabili formazioni

Due big match di spessore in programma nella giornata di sabato in serie A. La Juventus campione d'Italia debutta allo Stadium: grande attesa per Cristiano Ronaldo ma l'avversario, la Lazio ferita dal ko interno con il Napoli, è da prendere con le molle.

In serata il Napoli ospita il Milan, all'esordio stagionale: Higuain debutta in rossonero in un San Paolo ostile.

JUVENTUS-LAZIO (sabato ore 18)

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Ronaldo. All. Allegri

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi

NAPOLI-MILAN (sabato ore 20:30)

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik; Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. All. Gattuso

SPORTAL.IT | 25-08-2018 09:55