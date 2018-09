Serie A, le probabili formazioni

Sassuolo-Empoli apre questa sera il quinto turno di serie A. Sabato il Parma ospita il Cagliari alle 15, la Spal seconda in classifica fa visita alla Fiorentina, mentre in serata l'Inter rinvigorita dal successo in Champions affronta a Genova la Sampdoria. Domenica l'anticipo di mezzogiorno è Torino-Napoli, la Roma alle 15 gioca a Bologna mentre la Lazio si confronta in casa con il Genoa. In serata il Milan sfida l'Atalanta a San Siro mentre la Juve è attesa a Frosinone.

SASSUOLO-EMPOLI, venerdì 21 settembre ore 20.30

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Babacar. Allenatore: De Zerbi

Empoli (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Aquah, Krunic, Capezzi; Zajc, Krunic; Caputo, La Gumina. Allenatore: Andreazzoli



PARMA-CAGLIARI, sabato 22 settembre ore 15.00

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Di Marco; Rigoni, Deiola, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Sau. Allenatore: Maran

FIORENTINA-SPAL, sabato 22 settembre ore 18.00

Fiorentina (4-3-3): Dragowsky/Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca/Eysseric. Allenatore: Pioli

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe/Djourou; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

SAMPDORIA-INTER, sabato 22 settembre ore 20.30

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Barreto, Ekdal; Caprari; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

TORINO-NAPOLI, domenica 23 settembre ore 12.30

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Soriano, Meité, Aina; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinsky; Callejon, Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti

BOLOGNA-ROMA, domenica 23 settembre ore 15.00

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Destro. Allenatore: F. Inzaghi

Roma (4-3-3): Olsen, Karsdop, Marcano, Manolas, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Cistante, Kluivert, Dzeko, Perotti

CHIEVO-UDINESE, domenica 23 settembre ore 15.00

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Cacciatore, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinsky. Allenatore: D’Anna

Udinese (4-3-3): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Fofana, Lasagna, De Paul. Allenatore: Velazquez

LAZIO-GENOA, domenica 23 settembre ore 15.00

Lazio (3-5-1-1): Stakosha; Wallace, Acerbi, Cáceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Gunter; Romulo, Mazzitelli, Hiljemrk, Criscito; Bessa; Kouamè, Piatek. Allenatore: Ballardini.



MILAN-ATALANTA, domenica 23 settembre ore 18.00

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gasperini

FROSINONE-JUVENTUS, domenica 23 settembre ore 20.30

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Campbell. Allenatore: Longo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

