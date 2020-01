Serie A, l'Inter frena ancora. Disastro Balotelli: cacciato dal campo

Secondo pareggio consecutivo in campionato per l’Inter di Antonio Conte, che non va oltre l’1-1 contro il Lecce al Via del Mare nel ventesimo turno di serie A e ora rischia di veder fuggire la Juve capolista, in campo in serata contro il Parma. Balotelli espulso a Brescia: la sua gara dura appena 8′. Parità tra Bologna e Verona.

A Lecce primo tempo ricco di occasioni per l’Inter, che sfiora la rete con Brozovic all’89’ (palo del croato) e Lukaku. L’ex attaccante del Manchester United si vede anche annullare un gol per fallo sul portiere. Ma i salentini recriminano per l’occasione sciupata al 7′ da Mancosu e sul rigore assegnato dall’arbitro e poi tolto dal Var nei minuti di recupero.

L’Inter fatica nella ripresa: la squadra di Conte non riesce a velocizzare la manovra e a rendersi imprevedibile, e in panchina il mister salentino non sembra avere innesti in grado di dare la svolta al match. Botta e risposta nel finale di gara: Bastoni, appena entrato per Godin, trova l’1-0 al 72′ con un perfetto inserimento sul cross di Biraghi, cinque minuti dopo Mancosu segna la rete del pareggio su assist di Majer. I padroni di casa ne hanno di più e sfiorano il gol della vittoria con Falco, che colpisce il palo all’81’. A nulla serve l’inserimento finale di Sanchez: l’Inter deve accontentarsi del pareggio.

Brescia e Cagliari impattano per 2-2 al Rigamonti. I rossoblu si portano avanti al 20′ con un colpo di testa di Joao Pedro, ma i padroni di casa reagiscono subito e al 27′ pareggiano con l’incornata di Torregrossa, preferito a Balotelli. All’inizio del secondo tempo le Rondinelle completano il ribaltone trovando il 2-1 ancora con Torregrossa, questa volta con un sinistro da fuori area, imprendibile. Ma i sardi trovano il 2-2 su rigore con Joao Pedro.

Disastro Balotelli: entrato al 74′ per Donnarumma, viene espulso otto minuti dopo. Ammonito per gioco pericoloso all’81’, insulta l’arbitro e viene cacciato dal campo.

Termina in parità anche Bologna-Verona, 1-1. Emiliani in vantaggio con Bani in mischia al 20′ del primo tempo. La squadra di Mihajlovic sfiora il raddoppio con Sansone, che al 44′ colpisce il palo. Nella ripresa rosso a Bani dopo il secondo cartellino giallo: l’undici rossoblu va in difficoltà e il neo acquisto dell’Hellas Borini firma di testa la rete del pareggio.

Serie A, i risultati del pomeriggio

Bologna-Verona 1-1

20′ Bani (B), 80′ Borini (V)

Brescia-Cagliari 2-2

21′ Joao Pedro (C), 27′ Torregrossa (B), 49′ Torregrossa (B), 68′ Joao Pedro (C)

Lecce-Inter 1-1

71′ Bastoni (I), 77′ Mancosu (L)

SPORTAL.IT | 19-01-2020 17:06