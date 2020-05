Serie A, l'ora della verità: gli annunci di Gravina e Spadafora

Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il protocollo di FIGC e Lega Serie A per consentire gli allenamenti di gruppo alle squadre, propedeutici alla ripresa del campionato. A darne notizia è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che alla Rai ha indicato nel 28 maggio la data per decidere la ripresa del campionato: "Ho convocato una riunione il 28 maggio, con il presidente FIGC Gravina, della Lega A Dal Pino e tutte le altre componenti perché giovedì prossimo saremo nelle condizioni per decidere una data se e quando far ripartire il campionato".

"La scelta della Francia di chiudere tutto sarebbe stata la più facile da compiere. Io non l'ho voluta fare così come non ho voluto all'epoca dare una data certa per la ripresa, ma ora che si può è giusto farlo".

Il nuovo protocollo non prevede più il ritiro obbligatorio di due settimane e la quarantena collettiva obbligatoria nel caso di una positività. Aumentano i controlli: tamponi tre giorni prima dell'inizio degli allenamenti collettivi, il giorno dell'avvio e una volta ogni quattro giorni. Poi test sierologici ogni due settimane.

In serata è arrivato anche l'annuncio del presidente Figc Gravina: "La Commissione Medico Scientifica della Figc è già al lavoro per il protocollo della ripresa del campionato". La Serie A potrebbe riprendere dal 13 giugno.

