Serie A, Lukaku e Handanovic stendono il Napoli: Inter a -1 dal Milan

L ‘Inter batte il Napoli nel big match della dodicesima giornata di Serie A e si porta ad un solo punto dal Milan capolista, bloccato a Marassi dal Genoa .

La squadra di Conte piega per 1-0 gli uomini di Gattuso grazie al rigore di Lukaku, assegnato per fallo di Ospina su Sensi. Dopo un primo tempo piuttosto noioso (Mertens si fa male alla caviglia ed è costretto ad uscire), nella ripresa i nerazzurri si portano avanti grazie al penalty del bomber belga mentre il Napoli resta in 10 per la sciocca espulsione di Insigne, fuori per proteste. A salvare il risultato ci pensa poi Handanovic con due grandi parate, nel finale Petagna colpisce il legno.

Frena ancora il Milan di Stefano Pioli. Questa volta a mettere in difficoltà il Diavolo ci pensa un ex, Mattia Destro, a segno con una doppietta. Per i meneghini, che soffrono come non mai l’assenza in attacco di un punto di riferimento come Zlatan Ibrahimovic, in gol i difensori Calabria e Kalulu.

In chiave salvezza vittoria preziosa della Sampdoria a Verona (colpaccio di Ranieri con Ekdal e Verre), mentre lo Spezia, avanti di due gol (doppio Nzola) con il Bologna, si fa rimontare nella ripresa dai felsinei che sbagliano anche un rigore al 96′ con Barrow. La Fiorentina dà segni di risveglio pareggiando contro il Sassuolo, ma ora Prandelli è a soli tre punti dalla zona retrocessione. 0-0 tra Parma e Cagliari.

Serie A, i risultati

Fiorentina-Sassuolo 1-1

13′ Traore (S), 35′ rig. Vlahovic (F)

Genoa-Milan 2-2

47′ Destro (G), 52′ Calabria (M), 60′ Destro (G), 83′ Kalulu (M)

Inter-Napoli 1-0

73′ Lukaku (I)

Parma-Cagliari 0-0

Spezia-Bologna 2-2

19′ Nzola (S), 63′ Nzola (S), 72′ Dominguez (B), 92′ Barrow (B)

Verona-Sampdoria 1-2

41′ Ekdal (S), 54′ Verre (S), 70′ rig. Zaccagni (V)

OMNISPORT | 16-12-2020 22:44