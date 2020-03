Serie A, Manolo Gabbiadini positivo al Coronavirus

Manolo Gabbiadini è il secondo giocatore di Serie A risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato la Sampdoria sul proprio profilo Twitter.

“L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”, ha scritto il club blucerchiato in una nota ufficiale.

Gabbiadini è il secondo caso di positività dopo quello di Daniele Rugani, il centrale della Juventus, attualmente asintomatico e in isolamento come il resto dei compagni e l’Inter.

In Spagna, i giocatori del Real Madrid sono attualmente in quarantena dopo che un atleta della squadra basket è stato trovato positivo. La Liga è stata sospesa per due settimane.

In Inghilterra, invece, sono tre i giocatori della Premier League che sono risultati positivi al Coronavirus. Secondo il tabloid ‘Sun’, i tre calciatori, tutti del Leicester ma i cui nomi al momento non sono stati resi noti, erano stati sottoposti ai test di controllo dopo aver manifestato i sintomi della malattia.

A seguito della loro positività, tutti i loro compagni di squadra sono stati sottoposti ad accertamenti, e i risultati si conosceranno solo venerdì. Lo riporta l’Ansa.

Ancora incerto il destino di Champions League ed Europa League: martedì l’Uefa si riunirà per decidere. Questa sera le partite di Europa League si giocheranno a porte chiuse, a parte Inter-Getafe e Siviglia-Roma, rinviate.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 15:25