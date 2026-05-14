Serie A, il mercato dei ds si infiamma: Manna, Giuntoli, Tare, D’Amico, i possibili cambi

Si prospetta un'estate rovente anche sul fronte direttore sportivi: il Milan pronto a cambiare dopo un solo anno con Tare, anche Paratici in bilico con la Fiorentina

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Non solo calciatori e allenatori: quest’estate il mercato è destinato a infiammarsi anche sul fronte dei direttori sportivi. Se Inter e Juventus sono certe di proseguire con Piero Ausilio e Marco Ottolini, altre big della Serie A potrebbero dare il via a un clamoroso valzer. Da Giovanni Manna a Igli Tare, passando per Tony D’Amico e Cristiano Giuntoli, l’unico al momento senza squadra: ecco che cosa può succedere.

Serie A, l’altro mercato dei direttori sportivi

Senza Mondiale, i tifosi italiani si concentreranno soprattutto sulle dinamiche di mercato. Si prevedono infatti cambiamenti radicali a livello di rose (anche l’Inter, pur avendo vinto scudetto e Coppa Italia, rivoluzionerà l’organico), ribaltoni in panchina (Max Allegri e Antonio Conte tra i nomi più in bilico) e numerosi ds con la valigia.

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Su uno in particolare non ci sono dubbi: dopo l’addio di Claudio Ranieri alla Roma e la rottura con Gian Piero Gasperini, lascerà anche Frederic Massara, più volte pubblicamente criticato dall’allenatore di Grugliasco. Ma l’ex Milan sembra essere in ottima compagnia: tra mercati sbagliati e frizioni con le società di appartenenza, altri dirigenti si preparano a voltare pagina.

Manna tra Napoli e Roma, ma c’è una clausola

In cima alla lista dei desideri della Roma c’è il nome di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che avrebbe una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. I Friedkin, però, non hanno intenzione di investire una cifra simile, ma proveranno a capire se ci siano margini per strapparlo ad Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro, dal canto suo, non sembra intenzionato a cambiare, anche se – negli ultimi giorni – ai partenopei sono stati accostati Giovanni Sartori del Bologna e perfino Fabio Paratici, da gennaio incaricato dalla famiglia Commisso di guidare le operazioni di rilancio della Fiorentina. I toscani hanno blindato il nuovo responsabile dell’area tecnica con un contratto quinquennale, ma – si sa – le vie del mercato sono infinite.

Tare, D’Amico, Giuntoli: il triangolo sull’asse Milan-Atalanta

L’avventura di Igli Tare al Milan sembra destinata a durare una sola stagione. L’ex Lazio rischia di pagare le tensioni interne alla società: da una parte l’ad Giorgio Furlani e il capo scout Geoffrey Moncada, dall’altra il dirigente albanese e Allegri. Nel mezzo, la figura di Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe rotto con il tecnico toscano.

Il Milan ha spostato il mirino su Tony D’Amico, in procinto di lasciare l’Atalanta, come confermato anche dall’ad nerazzurro Luca Percassi. Ma gli orobici avrebbero già individuato il sostituto: Cristiano Giuntoli. L’ex ds, artefice del terzo scudetto del Napoli, sarebbe pronto a tornare in pista per lasciarsi alle spalle la deludente esperienza alla Juventus.