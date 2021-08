Serie A, Milan: a breve due cessioni per finanziare il mercato

A breve dovrebbero formalizzarsi due cessioni in casa Milan, cessioni che serviranno a finanziare ulteriormente il mercato in entrata dei rossoneri, già discretamente ricco nonostante l’aver perso a zero dei giocatori importanti come Donnarumma e Calhanoglu.

Dopo aver già ceduto Hauge all’Eitracht Francoforte per 12 milioni, come riporta il Giornale Maldini e Massara hanno raggiunto l’accordo con il ds del Cagliari, Stefano Capozzucca, per la cessione in Sardegna di Tommaso Pobega, messosi in luce lo scorso anno allo Spezia. Inoltre, i sardi sarebbero intenzionati ad acquistare anche un altro esubero del Milan, ovvero Andrea Conti, lo scorso anno in prestito al Parma.

OMNISPORT | 11-08-2021 23:55