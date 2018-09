Serie A: Milan-Atalanta 2-2

Milan (4-3-3): G.Donnarumma 5, Calabria 6 (22′ st Abate 5), Musacchio 5.5, Romagnoli 5, Rodriguez 6.5, Kessie 5.5, Biglia 5.5, Bonaventura 7 (30′ st Bakayoko 5.5), Suso 7, Higuain 7, Calhanoglu 6.5 (40′ st Castillejo sv) (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 93 Laxalt, 23 Simic, 17 Zapata, 16 Bertolacci, 4 Mauri, 11 Borini, 96 Tsadjout). All.: Gattuso 5.5. Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6, Toloi 5, Palomino 5.5, Masiello 6.5, Castagne 6.5, De Roon 6.5, Freuler 6.5, Gosens 5.5 (31′ st Ilicic 6), Pasalic 5 (1′ st Rigoni 7), Barrow 5 (1′ st Zapata 7), Gomez 7 (1 Berisha, 31 Rossi, 19 Djimsiti, 23 Mancini, 33 Hateboer, 53 Adnan, 4 Valzania, 22 Pessina, 20 Tumminello).

All.: Gritti (Gasperini squalificato) 6. Arbitro: Doveri di Roma 6. Reti: nel pt 2′ Higuain; nel st 9′ Gomez, 16′ Bonaventura, 46′ Rigoni. Angoli: 4 a 3 per il Milan. Recupero: 1′ e 7′.

Ammoniti: Calabria, Higuain, Gomez per gioco falloso. Var: 2.

Spettatori: 51.684 per un incasso di 1.361.461,73 euro. ** IL GOL ** – 2′ pt: il cross di Suso è perfetto per Higuain che, dimenticato da Toloi al centro dell’area, con una girata al volo di destro batte Gollini. – 9′ st: l’Atalanta colpisce in contropiede con Zapata che serve al centro dell’area Gomez, bravo a bruciare in corsa Calabria e anticipare l’uscita di Donnarumma battendo in rete. – 16′ st: all’ennesima incursione sulla fascia, Suso serve sul primo palo Bonaventura che di punta anticipa Toloi e sorprende Gollini. – 46′ st: il pareggio arriva con un tap-in di Rigoni, che spedisce in rete un pallone respinto da Donnarumma, tenuto in gioco da Romagnoli, come conferma il Var all’arbitro Doveri.

ANSA | 23-09-2018 22:03