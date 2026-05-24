Milan-Cagliari 1-2 pagelle: Allegri è fuori dalla Champions, rabbia a San Siro, contestazione con fischi e striscioni

I top e flop: Borrelli e Rodriguez fanno vedere i sorci verdi ai rossoneri. Per ora Allegri è fuori dalla Champions, non basta la rete iniziale di Saelemakers

Disastro a San Siro. Si conclude con un’altra sconfitta un 2026 disastroso per il Milan. Match-point sprecato, cadono i rossoneri in casa contro il Cagliari, tra i fischi assordanti, le contestazioni furiose nel pre e post gara per la dirigenza rossonera e gli striscioni di protesta che rendono il clima infernale al 90′. A far festa, invece, è solo il Cagliari capace di reagire – alla rete iniziale di Saelemaekers – con Borrelli, prima, e Rodriguez, poi, che realizzano due gol fotocopia sugli sviluppi di calci piazzati.

E mentre Allegri butta tutti dentro con Leao, Fullkrug, Modric e Athekame (autore della vittoria per 2-1 contro il Genoa), a prendere coraggio è solo il Cagliari che spreca tre occasioni incredibili per fare anche il 3-1. Mendy, lanciato tutto solo a rete, si fa incantare da Maignan, San Siro ruggisce nel finale per l’ultima spinta ma i rossoneri sono nel pallone più totale e non si rendono mai pericolosi. Tutta la tensione è sul volto di Allegri fino al fischio finale, momento in cui crolla tutto addosso al tecnico rossonero che tanto presagiva la scorsa settimana il terzo posto e la qualificazione in Champions. Il Milan, ad ora, è sesto – in attesa del finale della Juventus – e con le vittorie di Roma e Como si ferma a quota 70 punti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan-Cagliari, la chiave tattica

Allegri inizia con il solito 3-5-2 ed in avanti schiera la coppia Nkunku-Gimenez. Sebbene l’attaccante messicano si sia reso protagonista in avvio di gara con un assist per Saelemaekers, Allegri ha deciso comunque di sostituirlo per Pulisic, entrato alla ripresa.

Il tecnico rossonero, nel momento in cui il Milan ha incassato anche la seconda rete, ha deciso di far entrare anche Leao, pochi minuti dopo l’ingresso in campo anche di Modric e Fullkrug, per alzare ulteriormente il peso offensivo. A quel punto, però, il Cagliari ha colto più volte l’occasione per ripartire in contropiede sfruttando enormi buchi di campo lasciati dai rossoneri ed ha sfiorato ripetutamente il 3-1.

Clicca qui per rivivere i momenti salienti di Milan-Cagliar

Fischi di San Siro alla squadra e dirigenza

Clima infernale a San Siro. Sebbene siano stati 75mila, i biglietti venduti per la gara contro il Cagliari, non tutto il pubblico ha partecipato a dare la spinta al Milan: la Curva SUD per protesta con la dirigenza da deciso di non sostenere i rossoneri e al termine del primo tempo, con il risultato ancora in bilico sull’1-1, il pubblico di casa ha accompagnato il ritorno negli spogliatoio della squadra di Allegri con tantissimi fischi di paura e delusione.

I fischi sono poi ripresi quando, al 57′, Rodriguez del Cagliari ha raddoppiato con un colpo di testa da distanza ravvicinata.

Striscioni e cori contro Furlani e Cardinale

Anche nel corso del pre-gara il clima è stato più che teso. Molti tifosi hanno, infatti, contestato la società a partire da Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, che oggi non ha partecipato al pranzo dirigenziale con Ibra, prossimo all’addio.

Di seguito il messaggio della curva: “E visto che la proprietà non sembra intenzionata a vendere (PURTROPPO, anche se la speranza è sempre l’ultima a morire…), allora che inizi seriamente a porre rimedio già da domani, ai disastri combinati in questi anni in cui hanno pagato tutti tranne i principali colpevoli: VIA Furlani e Moncada, per le scelte disastrose che hanno relegato il Milan a ruolo di comprimaria. VIA Ibrahimovic, tanto valido come calciatore quanto dannoso nelle vesti dirigenziali, figura nociva e divisiva nel gruppo squadra e spesso assente o fuori luogo nei momenti di difficoltà. E perché no, VIA Scaroni del quale nessuno ad oggi ha ancora capito l’utilità”.

Non solo: oltre ai cori “Furlani vattene via”, si sono uditi anche contestazioni contro il propietario rossonero: “Cardinale devi vendere, vattene”.

Clicca qui per le statistiche di Milan-Cagliari

I top e flop del Milan

Saelemaekers 7. Apre le marcature grazie ad un inserimento in area: su assist di Gimenez, stoppa di sinistro e incrocia sul secondo palo con un destro rasoterra piazzato.

Apre le marcature grazie ad un inserimento in area: su assist di Gimenez, stoppa di sinistro e incrocia sul secondo palo con un destro rasoterra piazzato. Gabbia 5. In area al 20′ perde la marcatura su Borrelli che pareggia.

In area al 20′ perde la marcatura su Borrelli che pareggia. Gimenez 5. Assist in avvio di gara per Saelemaekers.Sbaglia poi tutte le occasioni possibili in fase offensiva, bocciato da Allegri dopo i primi 45′.

Clicca qui per le ultime news sul Milan

I top e flop del Cagliari

Borrelli 7. Pareggia i conti con un tiro di sinistro in area da distanza ravvicinata: in una mischia, su cross da calcio d’angolo, anticipa Gabbia e Gimenez per il momentaneo 1-1.

Pareggia i conti con un tiro di sinistro in area da distanza ravvicinata: in una mischia, su cross da calcio d’angolo, anticipa Gabbia e Gimenez per il momentaneo 1-1. Rodriguez 7. Sbuca tra due difensori rossoneri e di testa raddoppia sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Sbuca tra due difensori rossoneri e di testa raddoppia sugli sviluppi di un calcio piazzato. Mina 5. In avvio di gara perde in area la marcatura su Saelemaekers che sblocca il risultato.

Clicca qui per le ultime news sul Cagliari