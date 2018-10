Serie A: Milan-Chievo 3-1

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma 6, Abate 6.5, Musacchio 6, Zapata 6, Rodriguez 6.5 (42’st Laxalt sv), Kessie 5.5, Biglia 6.5, Bonaventura 7 (31’st Cutrone sv), Suso 7 (45’st Castillejo), Higuain 7.5, Calhanoglu 6. (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 2 Calabria, 56 Simic, 14 Bakayoko, 16 Bertolacci, 4 Mauri, 11 Borini, 77 Halilovic). All.: Gattuso 6.5. CHIEVO (4-4-2): Sorrentino 5, Depaoli 6, Bani 5, Rossettini 5, Barba 5, Birsa 5.5, Rigoni 5 (24’st Kiyine 5), Radovanovic 5.5, Leris 5.5 (33’st Jaroszynski sv), Stepinski 5, Pellissier 6.5 (22’st Pucciarelli 5.5). (16 Seculin, 1 Semper, 12 Cesar, 3 Tanasjevic, 21 Burruchaga, 56 Hetemaj, 25 Grubac, 55 Vignato, 69 Meggiorini). All.: D’Anna 5. Arbitro: Calvarese di Teramo 6.

Reti: nel pt 27′ e 34′ Higuain; nel st 11′ Bonaventura, 18′ Pellissier. Angoli: 12-7 per il Milan. Recupero: 1′ e 3′.

Ammoniti: Barba per gioco falloso; Higuain per comportamento non regolamentare. Var: 1. Spettatori: 48.088 per un incasso di 1.182.232,37 euro. ** I GOL ** – 27′ pt: un cross di Zapata viene deviato di testa da Bani e raccolto da Suso, che a sua volta rimette la palla al centro dell’area dove Higuain fulmina Sorrentino da posizione centrale. – 34′ pt: Suso serve al limite dell’area Higuain che, dimenticato dai difensori del Chievo, ha il tempo di girarsi, prendere la mira e battere ancora Sorrentino. – 11′ st: Bonaventura prende palla sulla trequarti e indisturbato scaglia un sinistro che si infila alle spalle di Sorrentino complice anche una deviazione di Rossettini. – 18′ st: Leris anticipa Kessie a centrocampo e sul pallone si lancia Pellissier, che qualche metro fuori dal limite dell’area scaglia un tiro mancino nell’angolo basso dove Donnarumma non arriva.

ANSA | 07-10-2018 23:22