Serie A: Milan e Inter avanti tutta. Testa a testa scudetto

Milan e Inter non sbagliano nella tredicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri espugnano Reggio Emilia battendo il Sassuolo per 2-1 e restano primi in classifica, mentre i nerazzurri piegano per 2-1 in casa lo Spezia, centrano la loro sesta vittoria di fila e mantengono il passo dei cugini ad un solo punto di distacco.

Partenza sprint dei rossoneri, a segno dopo appena 6 secondi e 76 centesimi grazie a Rafael Leao (nuovo record assoluto della Serie A): complice un Sassuolo imbambolato, Calhanoglu pesca il portoghese che trafigge subito Consigli. I padroni di casa sono in grande difficoltà, al 9′ Calhanoglu raddoppia ma la rete è annullata per fuorigioco, il 2-0 per il Diavolo arriva al 26′ con Saelemaekers, che finalizza un fulmineo contropiede di Theo Hernandez. Nella ripresa Pioli è costretto a fare a meno di Tonali, fuori per un problema fisico, il Sassuolo fa la partita e all’89’ riapre il match con un calcio di punizione di Berardi, ma gli ultimi assalti dei neroverdi sono infruttuosi.

L’Inter ci mette un po’ a carburare ma piega lo Spezia per 2-1 a San Siro, mantenendo il passo dei cugini: dopo un primo tempo con poche occasioni, nella ripresa la squadra di Conte sblocca al 52′ con Hakimi, servito da Lautaro Martinez, e poi raddoppia al 72′ con Lukaku su calcio di rigore assegnato per un tocco di mano in area di Nzola sul cross di Hakimi. Nel finale a segno Piccoli al 94′, troppo tardi per riaprire il match.

Nelle altre due partite del tredicesimo turno, il Benevento piega il Genoa grazie ai gol di Roberto Insigne e Sau su rigore, mentre il match tra Cagliari e Udinese termina con un emozionante 1-1: a Lykogiannis replica Lasagna nella ripresa, al primo pallone toccato dalla sua entrata in campo.

Serie A, i risultati del pomeriggio della tredicesima giornata

Benevento-Genoa 2-0

57′ Insigne (B), 88′ rig. Sau (B)

Cagliari-Udinese 1-1

27′ Lykogiannis (C), 57′ Lasagna (U)

Inter-Spezia 2-1

51′ Hakimi (I), 71′ rig. Lukaku (I), 94′ Piccoli (S)

Sassuolo-Milan 1-2

1′ Leao (M), 26′ Saelemaekers (M), 88′ Berardi (S)

OMNISPORT | 20-12-2020 17:01