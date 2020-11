Serie A: Milan-Fiorentina, probabili formazioni

Una settimana dopo l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic contro il Napoli, il Milan torna in campo in campionato, dopo l’1-1 sul campo del Lille in Europa League.

Alle 15 di domenica a San Siro arriva la Fiorentina e i rossoneri, che saranno guidati in panchina ancora da Daniele Bonera, puntano alla settima vittoria per difendere il primato in classifica.

Tanti gli ex della partita, tra i quali Giacomo Bonaventura e Ante Rebic, al quale sarà affidato il peso dell’attacco in assenza di Ibra: al suo posto sulla sinistra chance da titolare per Brahim Diaz, a destra recupera Saelemaekers.

Nella Fiorentina conferma per la difesa a quattro con Ribery seconda punta al fianco di Vlahovic.

Milan-Fiorentina, probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore: Bonera.

Fiorentina (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, German Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Bonaventura; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

OMNISPORT | 28-11-2020 11:55