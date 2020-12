Serie A, Milan-Lazio: probabili formazioni

Ultima gara di campionato di questo 2020: a San Siro si gioca Milan-Lazio.

I padroni di casa vogliono chiudere al primo posto in classifica l’anno solare, ma devono fare i conti con diverse assenze che potrebbero condizionarne la prestazione. Dall’altra parte del campo una Lazio ferita nell’orgoglio, ma in ripresa, dopo la convincente vittoria in casa contro il Napoli per 2-0.

L’undici rossonero è primo in classifica, a quota 31 punti, ed ancora imbattuto in campionato. Il bilancio parla di nove vittorie e quattro pareggi, tre dei quali arrivati proprio a San Siro contro Roma, Verona e Parma. La Lazio deve invece ancora trovare la sua anima. Il percorso eccellente in Champions League ha tolto brillantezza ed entusiasmo ad una squadra che in campionato ha mostrato un’altra faccia. Ottava in classifica a quota 21 punti, la formazione capitolina ha collezionato sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Il Milan arriva alla sfida di questa sera con diverse indisponibilità. L’assenza più pesante è ovviamente quella di Zlatan Ibrahimovic, ancora dolorante alla coscia. In difesa non recupera Kjaer (lesione alla coscia) e sono out anche Gabbia, Bennacer e Kessiè. Problemi di formazione anche per Simone Inzaghi che deve rinunciare a Parolo, Acerbi, Lucas Leiva, Fares, Correa e Lucic.

PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi S.

OMNISPORT | 23-12-2020 10:09