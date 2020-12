Serie A, Milan - Parma, probabili formazioni

I rossoneri di Pioli si presentano a questa sfida occupando il primo posto della classifica dopo 10 giornate con 26 punti, mentre i Ducali di Liverani sono sedicesimi a quota 10 punti.

Il Milan è imbattuto nelle ultime 11 partite casalinghe in Serie A grazie a otto successi e tre pareggi: i rossoneri non fanno meglio dal 2013, quando raggiunsero quota 13. Per gli ospiti invece, una sola vittoria lontano dal Tardini ( Genoa-Parma 1-2) e un pareggio colto al Meazza contro l’Inter (2-2).

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. All. Pioli

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho; Cornelius. All. Liverani

OMNISPORT | 11-12-2020 15:46