Serie A: Milan-Roma, le probabili formazioni

Il big match Milan-Roma chiude la quinta giornata di Serie A nel posticipo del lunedì a San Siro. I rossoneri attualmente primi in classifica affrontano i giallorossi con Ibrahimovic unica punta supportato da Saelemaekers, Leao e Calhanoglu, recuperato a tempo di record. A centrocampo Kessie con Bennacer.

Per Fonseca 3-4-2-1 con Dzeko in attacco e l’accoppiata Pedro-Mkhitaryan alle sue spalle. In difesa c’è Mancini dopo lo spavento Covid (si è rivelato falso positivo), a centrocampo Veretout con Pellegrini.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

OMNISPORT | 26-10-2020 07:58