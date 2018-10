Serie A: Milan-Sampdoria 3-2

Milan (4-4-2): G.Donnarumma 6, Calabria 5 (33’st Abate sv), Musacchio 5, Romagnoli 5.5, Rodriguez 6, Suso 7.5, Kessie 6, Biglia 6, Laxalt 6.5 (44’st Calhanoglu sv), Higuain 7, Cutrone 7 (31’st Castillejo). (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 12 Conti, 17 Zapata, 4 Mauri, 14 Bakayoko, 16 Bertolacci, 11 Borini, 77 Halilovic).All.: Gattuso 7. Sampdoria (4-3-1-2): Audero 5.5, Bereszynski 5, Tonelli 5, Andersen 4.5, Murru 5 (29’st Sala 5), Praet 6.5, Ekdal 6, Linetty 6.5, Saponara 7 (31’st Caprari sv), Quagliarella 6.5, Defrel 6 (16’st Kownacki 5.5). (33 Rafael Cabral, 72 Belec, 15 Colley, 22 Tavares, 25 Ferrari, 4 Vieira, 8 Barreto, 11 Ramirez, 14 Jankto).All.: Giampaolo 6. Arbitro: Maresca di Napoli 6. Reti: nel pt 17′ Cutrone, 21′ Saponara, 31′ Quagliarella, 36′ Higuain; nel st 17′ Suso. Angoli: 5-1 per il Milan. Recupero: 1′ e 4′. Ammoniti: Linetty, Sala, Abate per gioco falloso; Kessie, Romagnoli per comportamento non regolamentare. Var: 1. Spettatori: 47.347 per un incasso di 1.129.025,06 euro. ** I GOL ** – 17′ pt: il Milan attacca sulla fascia destra e il cross di Suso è perfetto per l’incornata di Cutrone, che sfugge alla marcatura di Bereszynski e batte Audero. – 21′ pt Quagliarella brucia Musacchio e lancia per Saponara che entra in area, dribbla Calabria con una finta e con un destro angolato sorprende Donnarumma. – 31′ pt: dopo una serie prolungata di passaggi, la Sampdoria verticalizza con Saponara che pesca in area Quagliarella, bravo a sfuggire alla marcatura di Calabria e a colpire al volo in rete. – 36′ pt: triangolazione perfetta in area fra Cutrone e Higuain, che sfugge ad Andersen e sul filo del fuorigioco in allungo trova un colpo mancino imprendibile per Audero. – 17′ st: il lancio di Rodriguez taglia il campo e finisce sui piedi di Suso, che dalla trequarti punta l’area e con il suo classico movimento a rientrare di sinistro trova l’angolo dove Audero non arriva.

ANSA | 28-10-2018 22:57