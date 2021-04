Serie A: Milan-Sampdoria, le probabili formazioni

Milan-Sampdoria è in programma alle 12.30 e apre la 29esima giornata di Serie A, che si giocherà tutta nel sabato prepasquale.

Pioli recupera Rebic, in campo titolare nel tridente dei trequartisti con Saelemaekers e Calhanoglu, punta unica Ibrahimovic. A centrocampo Bennacer con Kessié, in difesa Tomori-Kjaer. Ranieri, orfano di Torregrossa e con Keita non in massime condizioni, si affida in attacco a Gabbiadini e Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

OMNISPORT | 02-04-2021 08:46