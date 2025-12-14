Milan-Sassuolo 2-2, pagelle: continua tabù neopromosse per Allegri, rovinato exploit di Bartesaghi

Artesaghi segna le sue prime due reti in Serie A, ma non basta. Koné, Laurienté e Pinamonti salvano i neroverdi. Assist di Nkunku e Loftus-Cheek

Grandi con le grandi, piccolo con le piccole. E se vengono dalla B è peggio. Dopo il ko con la Cremonese alla prima di campionato e il pari col Pisa, il Milan conferma l’allergia con le neopromosse. Solo 2-2 a San Siro col Sassuolo ed occasione sprecata per allungare in vetta. Partita pazza, bella, infinita. La apre Koné, su assist di Pinamonti, dopo 13′ di gioco. Il Diavolo la acciuffa e la ribalta, con una doppietta sensazionale di Bartesaghi, ma non basta. Grosso, a quel punto, si gioca la carta Laurienté e cambia la gara: pareggio neroverde, proprio con l’entrata in campo e rete del francese al 77′, e finale in netto crescendo sui rossoneri. Infatti, nei minuti finali, ancora Laurienté si rende protagonista colpendo un palo. Si segnalano, inoltre, due reti annullate per fuorigioco ai rossoneri nel secondo tempo con Pulisic, prima, e Rabiot poi. Il Milan sale al primo posto a quota 32 punti; il Sassuolo, invece, sale al 9° posto a quota 21 in Serie A.

Milan-Sassuolo, la chiave tattica

Milan in campo con il 3-5-2. Rispetto alla vittoria col Torino, Allegri cambia solo un uomo. Torna Pulisic dal 1′ che prende il posto dell’infortunato Leão. Loftus-Cheek sempre da interno, visto che non ha ancora recuperato Fofana. Out ancora Giménez anche se il messicano ha ripreso ad allenarsi proprio in settimana.

Sassuolo in campo con il 4-3-3. Due i cambi, invece, per Grosso rispetto alla vittoria con la Fiorentina. Dietro c’è Candé sulla fascia sinistra al posto di Doig, mentre nel tridente d’attacco agisce Fadera, e non Laurienté, insieme a Volpato e Pinamonti. È lunga la lista degli indisponibili per il Sassuolo: fuori Berardi, Boloca, Paz, Pieragnolo, Romagna, Turati e Skjellerup.

I rossoneri tendono ad allargare il gioco per sfruttare le corsie esterne nei tentativi di cross verso l’area e dribbling per guadagnare metri in avanti. Il Sassuolo, abile a giocare tra le linee, subisce due reti per errori difensivi di marcatura e nel secondo tempo si fa schiacciare troppo nella metà campo rossonera. A quel punto Grosso si gioca la carta Laurienté e pareggia i conti nel finale di gara.

Milan Sassuolo torna alle 12.30 dopo quasi tre anni

Il Milan è tornato ad affrontare il Sassuolo alle 12.30 a San Siro. L’ultima volta accadde nella stagione 2022/23: in quell’occasione fu però un disastro per la formazione rossonera, ancora guidata da Stefano Pioli, con gli emiliani che riuscirono ad imporsi con un netto 2 a 5 nella gara del 29 gennaio 2023. Da quella partita iniziò definitivamente il declino di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Intanto, sono 25 i precedenti tra Milan e Sassuolo in tutte le competizioni: il bilancio sorride ai rossoneri con 13 vittorie, 7 vittorie degli emiliani e 5 pareggi. L’ultimo confronto diretto a San Siro è quello degli Ottavi di Finale di Coppa Italia del 2024: 6-1 per il Milan.

Tare spiega la situazione rinnovo Maignan

Il rinnovo di Maignan resta un mistero in casa rossonera. Nel corso del pre-gara Milan-Sassuolo è intervenuto il ds Tare che ha spiegato: “Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti (8 milioni di euro ndr.). Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando però oggi c’è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa”.

Le pagelle del Milan

Maignan 5.5. Non impeccabile sui due gol del Sassuolo.

Non impeccabile sui due gol del Sassuolo. Tomori 5. Perde la marcatura su Laurienté che entra in area e pareggia i conti al 77′.

Perde la marcatura su Laurienté che entra in area e pareggia i conti al 77′. Gabbia 5. Si fa anticipare da Pinamonti che, al ridosso dell’area, serve un assist per Koné al 12′. Esce per infortunio al 55′ dopo uno scontro con Fadera. De Winter 5.5 (dal 60′). Colpevole nella marcatura in area su Pinamonti quando, al 77′, si fa anticipare dall’attaccante avversario che serve un assist per Laurienté.

Si fa anticipare da Pinamonti che, al ridosso dell’area, serve un assist per Koné al 12′. Esce per infortunio al 55′ dopo uno scontro con Fadera. Colpevole nella marcatura in area su Pinamonti quando, al 77′, si fa anticipare dall’attaccante avversario che serve un assist per Laurienté. Pavlovic 5. Complice nell’errore difensivo con Gabbia: non chiude sul filtrante per Koné in occasione del vantaggio neroverde.

Complice nell’errore difensivo con Gabbia: non chiude sul filtrante per Koné in occasione del vantaggio neroverde. Saelemaekers 6. Prova gli uno contro uno, efficace ma non brillante nelle progressioni offensive. Athekame sv. (dal 90′).

Prova gli uno contro uno, efficace ma non brillante nelle progressioni offensive. Loftus-Cheek 6.5. Con un cross sporco a tagliare l’area, riesce a servire un assist per Bartesaghi.

Con un cross sporco a tagliare l’area, riesce a servire un assist per Bartesaghi. Modric 6.5. Ottimo fraseggio nel corso della gara, gioca da vertice basso per far ripartire i rossoneri in costruzione di gioco.

Ottimo fraseggio nel corso della gara, gioca da vertice basso per far ripartire i rossoneri in costruzione di gioco. Rabiot 5.5. Perde palla in fase di costruzione al 12′ quando il Sassuolo pareggia in contropiede. Segna ma in fuorigioco al 66′.

Perde palla in fase di costruzione al 12′ quando il Sassuolo pareggia in contropiede. Segna ma in fuorigioco al 66′. Bartesaghi 8. Prime due reti in carriera in Serie A: al 33′ si inserisce in area, sul secondo palo, sfugge alle marcature avversarie e sfrutta un cross rasoterra per pareggiare i conti; nel secondo tempo su assist di Nkunku trafigge Muric con un sinistro rasoterra sul primo palo. Estupinan sv. (dal 90′).

Prime due reti in carriera in Serie A: al 33′ si inserisce in area, sul secondo palo, sfugge alle marcature avversarie e sfrutta un cross rasoterra per pareggiare i conti; nel secondo tempo su assist di Nkunku trafigge Muric con un sinistro rasoterra sul primo palo. Nkunku 6.5. Assist tra le linee per Bartesaghi in occasione del raddoppio rossonero.

Assist tra le linee per Bartesaghi in occasione del raddoppio rossonero. Pulisic 6.5. Fa tap-in al 56′ ma la rete viene annullata per fuorigioco.

I top e flop del Sassuolo

Laurienté 7. Segna il quarto gol in carriera al Milan. Si inserisce in area e sfrutta un assist di Pinamonti per pareggiare 2-2. Palo nei minuti finali di gara.

Segna il quarto gol in carriera al Milan. Si inserisce in area e sfrutta un assist di Pinamonti per pareggiare 2-2. Palo nei minuti finali di gara. Koné 7. A ridosso dell’area, riceve da Pinamonti e supera in velocità Pavlovic e Gabbia per la rete dell’1-0.

A ridosso dell’area, riceve da Pinamonti e supera in velocità Pavlovic e Gabbia per la rete dell’1-0. Pinamonti 7. Doppio assist: spalle alla porta anticipa Gabbia in marcatura e lancia Koné in porta. Assist fotocopia anche per Laurienté al 77′.

Doppio assist: spalle alla porta anticipa Gabbia in marcatura e lancia Koné in porta. Assist fotocopia anche per Laurienté al 77′. Fadera 5.5. Non chiude su Loftus-Cheek, al 33′, in occasione cross che porta al pareggio rossonero.

Non chiude su Loftus-Cheek, al 33′, in occasione cross che porta al pareggio rossonero. Walukiewicz 5. Si fa sfuggire Bartesaghi in area che mette a segno la rete del pareggio.

Si fa sfuggire Bartesaghi in area che mette a segno la rete del pareggio. Idzes 5. Si fa attirare dal movimento verso l’interno di Bartesaghi, al 47′: perde completamente la marcatura sull’esterno sinistro rossonero in occasione del 2-1.

