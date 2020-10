Serie A: Milan-Spezia, le probabili formazioni

Terminata quasi a notte fonda di giovedì l’infinita partita di Europa League contro il Rio Ave il Milan torna in campo già domenica pomeriggio alle ore 18 per la terza giornata di Serie A. A San Siro arriva lo Spezia reduce dalla prima, storica vittoria in A ad Udine.

Pioli vuole restare in testa alla classifica a punteggio pieno, ma deve ancora fare i conti con tanti assenti.

Scelte obbligate in difesa per il tecnico rossonero, mentre a centrocampo dovrebbe giocare titolare Tonali al posto dell’acciaccato Kessié. In attacco torna titolare Colombo, scalpita Brahim Diaz che potrebbe rilevare Castillejo.

Assenze importnati anche nello Spezia: fuori per infortunio il portiere Zoet e Deiola e per squalifica il difensore e capitano Terzi. In attacco confermatissimo il bomber Galabinov, autore della doppietta decisiva a Udine.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo.

SPEZIA: Rafael; Ferrer, Chabot, Erlic, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.



OMNISPORT | 03-10-2020 13:28