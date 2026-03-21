Milan-Torino 3-2 pagelle: Allegri non molla, Rabiot e Fofana decisivi, Maignan la nota storta

I top e flop: Pavlovic segna un eurogol ma concede rigore all'83'. Simeone e Vlasic non bastano, bene Pulisic che serve un assist a Rabiot. Fofana decisivo.

Allegri non molla. Il Milan batte faticosamente il Torino per 3-2 e resta aggrappato al secondo posto. Il tecnico rossonero alza la voce nei minuti finali quando il VAR concede rigore ai granata per una manata in area di Pavlovic su Simeone, Vlasic accorcia le distanze all’83’ ma il Diavolo salva la faccia dopo un secondo tempo in cui sembrava stesse andando tutto perfettamente. La apre Pavlovic con un eurogol di sinistro al volo dalla distanza, pareggia i conti momentaneamente Simeone a fine primo tempo ma cambia tutto dal 45′ in poi: il Diavolo anche senza Leao infortunato (ma sorridente in tribuna post bufera Lazio-Milan) sembra chiudere i conti con le reti di Rabiot e Fofana al 54′ e al 56′. Da lì in poi è dominio rossonero, condito da cori “Tornerete in Serie B” rivolti ai granata sempre più impassibili. Si salva solo Simeone nella seconda metà di gioco che conquista un rigore – grazie ad una revisione del VAR – ma i rossoneri reggono fino alla fine e la spuntano di corto muso. Milan nuovamente al 2° posto a quota 63 (momentaneamente a -5 dai nerazzurri); guaio per il Torino che scivola in 13a posizione a quota 33 punti.

Milan-Torino, la chiave tattica

Rossoneri ancora in campo con il 3-5-2. Allegri ritrova Rabiot dopo la squalifica ma perde Leao, sostituito da Fullkrug che farà coppia d’attacco con Pulisic; Bartesaghi a sinistra, Fofana vince il ballottaggio con Ricci.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

D’Aversa risponde con il 3-4-1-2 con Simeone-Zapata tandem offensivo e Vlasic trequartista; Pedersen e Obrador sulle fasce laterali, in mezzo Gineitis preferito a Casadei.

Nel primo tempo il tecnico granata chiede a Pedersen di abbassarsi nei quattro di difesa per rafforzare la linea dietro con Coco e schermare gli inserimenti in profondità dell’avversario Fullkrug. Nel secondo tempo, dalla terza rete in poi dei rossoneri, Allegri cambia sistema di gioco e passa al 4-3-3 per gli ultimi venti minuti di gioco con l’entrata in campo anche di Ricci.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Milan-Torino

Allegri perde Leao

Nessun provvedimento disciplinare post Lazio-Milan e neppure una scelta tecnica: Allegri perde Leao alla vigilia di Milan-Torino per un fastidio muscolare accusato dal portoghese. Nonostante ciò, il tecnico rossonero dispone comunque la squadra con il solito 3-5-2 con il tandem offensivo Fullkrug-Pulisic. Per il numero 10 del Milan si tratta di un risentimento all’adduttore con tempi di recupero non troppo lunghi grazie all’esclusione di possibili lesioni post esami medici svolti in giornata.

Clicca qui per le statistiche di Milan-Torino

Le pagelle del Milan

Maignan 5. Colpevole sul gol subito: non legge adeguatamente un tiro di Vlasic che impatta sul palo e lo trae in inganno, occasione da cui deriva poi la rete del pareggio avversario al 44′. Si riscatta al 66′ su un tiro di sinistro al volo di Simeone in area. Subisce la seconda rete all’83’ dal dischetto.

Colpevole sul gol subito: non legge adeguatamente un tiro di Vlasic che impatta sul palo e lo trae in inganno, occasione da cui deriva poi la rete del pareggio avversario al 44′. Si riscatta al 66′ su un tiro di sinistro al volo di Simeone in area. Subisce la seconda rete all’83’ dal dischetto. Tomori 6. Gara senza sbavature, abile nei contrasti ed a sorreggere la fase difensiva. Ammonito al 9′. Athekame 6.5 (dal 45′ 2T). Assist per Fofana al 56′.

Gara senza sbavature, abile nei contrasti ed a sorreggere la fase difensiva. Ammonito al 9′. Assist per Fofana al 56′. De Winter 5.5. Perde la marcatura in area su Simeone che realizza il momentaneo gol del pareggio. Non brillante nella prima frazione ma cresce nella seconda metà di gioco.

Perde la marcatura in area su Simeone che realizza il momentaneo gol del pareggio. Non brillante nella prima frazione ma cresce nella seconda metà di gioco. Pavlovic 6.5. Realizza il gol della vita: da fuori area, di controbalzo, fa partire un tiro al volo potentissimo che si scaglia sotto la traversa. Commette un’ingenuità in area all’81’ commettendo fallo da rigore su Simeone.

Realizza il gol della vita: da fuori area, di controbalzo, fa partire un tiro al volo potentissimo che si scaglia sotto la traversa. Commette un’ingenuità in area all’81’ commettendo fallo da rigore su Simeone. Saelemaekers 6.5. Asseconda i movimenti offensivi della squadra, cresce nel secondo tempo in fase di pressione offensiva. Odogu sv. (dal 91′).

Asseconda i movimenti offensivi della squadra, cresce nel secondo tempo in fase di pressione offensiva. Fofana 7. Si smarca in area e con una finta fa fuori due avversari per poi trovare la rete del 3-1 al 56′. Ricci 6 (dal 69′).

Si smarca in area e con una finta fa fuori due avversari per poi trovare la rete del 3-1 al 56′. Modric 6.5. Infallibile nei contrasti, abile nella costruzione del gioco.

Infallibile nei contrasti, abile nella costruzione del gioco. Rabiot 7. Raddoppia al 54′ con tap-in su un cross teso in area di Pulisic.

Raddoppia al 54′ con tap-in su un cross teso in area di Pulisic. Bartesaghi 6. Cresce nel secondo tempo nelle progressioni offensive e inserimenti in area con cross dal lato opposto.

Cresce nel secondo tempo nelle progressioni offensive e inserimenti in area con cross dal lato opposto. Pulisic 6.5. Assist per Rabiot al 54′. Abile a smarcarsi in area nel secondo tempo ed a servire spunti interessanti ai compagni. Gimenez 5.5 (dal 77′). Ammonito al 96′.

Assist per Rabiot al 54′. Abile a smarcarsi in area nel secondo tempo ed a servire spunti interessanti ai compagni. Ammonito al 96′. Fullkrug 6. Non brilla nelle sfide individuali e non impatta in modo determinante nella gara ma grazie ad alcuni movimenti in area è abile a smarcare i compagni negli inserimenti. Nkunku 6 (dal 69′).

Clicca qui per le ultime news sul Milan

I top e flop del Torino

Simeone 7.5. Realizza la rete del pareggio al 44′: agisce in area sfruttando un errore di Maignan, di destro al volo batte il portiere avversario già a terra. Conquista un calcio di rigore all’82’ dopo una revisione del VAR.

Realizza la rete del pareggio al 44′: agisce in area sfruttando un errore di Maignan, di destro al volo batte il portiere avversario già a terra. Conquista un calcio di rigore all’82’ dopo una revisione del VAR. Vlasic 7. Colpisce un palo con un tiro di sinistro dal limite dell’area, situazione da cui deriva poi la rete del pareggio granata con la complicità del portiere avversario. Realizza il 2-3 all’83’ dal dischetto.

Colpisce un palo con un tiro di sinistro dal limite dell’area, situazione da cui deriva poi la rete del pareggio granata con la complicità del portiere avversario. Realizza il 2-3 all’83’ dal dischetto. Prati 5. Perde in area la marcatura su Fofana al 55′ in occasione del 3-1 rossonero.

Perde in area la marcatura su Fofana al 55′ in occasione del 3-1 rossonero. Ebosse 5. Lascia troppo spazio di esecuzione in area a Fofana in occasione della terza rete rossonera al 55′.

Clicca qui per le ultime news sul Torino