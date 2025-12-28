Milan-Verona 3-0 pagelle: Pulisic la stappa, si sblocca Nkunku, magie di Modric, Allegri è primo ma s'arrabbia

Nkunku migliore in campo con una doppietta, bene Pulisic che sblocca la gara e l'eterno Modric. Errore di Nelsson che concede un rigore

Se dopo 45′ qualcuno avesse pronosticato tre gol del Milan contro il Verona, nel successivo quarto d’ora, probabilmente sarebbe stato internato, ma così funziona la squadra di Allegri: non brilla ma sa soffrire, capisce quando deve chiudersi e quando deve accelerare. E dopo aver rischiato parecchio in avvio, per poi stappare la gara soltanto prima del riposo col solito Pulisic, i rossoneri fanno festa nei primi 14′ della ripresa con una doppietta di Nkunku. Si sblocca l’ex Chelsea che si procura e segna un rigore per poi bissare con un tap-in dopo un palo di Modric. Non c’è più partita, il Milan va sul velluto (e fa arrabbiare Allegri che chiedeva più intensità e non voleva correre rischi), Modric regala magìe e si prende l’ovazione di San Siro quando esce, al 70′, per far posto a Jashari. Sfatato anche il tabù con le piccole, i rossoneri balzano momentaneamente al primo posto mentre il Verona – che nel primo tempo aveva giocato meglio – si ferma dopo due vittorie di fila.

Milan-Verona, la chiave tattica della gara

Squadre in campo a specchio con il 3-5-2. Davanti senza Leao ci sono Pulisic e Nkunku. Nel primo tempo i rossoneri hanno faticato a trovare varchi liberi tra le barricate del Verona che difendeva in area con cinque uomini, abbassando Bradaric e Oyegoke in linea con Nunez, Nellson e Bella-Kotchap. Dal momento in cui Pulisic ha sbloccato la gara da palla inattiva, il Verona ha concesso maggiori spazi e gli interpreti di centrocampo del Milan sono stati abili a fornire vari passaggi e cross verso gli attaccanti per rendersi maggiormente pericolosi in fase offensiva. Oltre a Modric e Rabiot, anche Nkunku si è distinto nel gioco sulla trequarti con possesso palla e uno-due con i centrocampisti a supporto.

Codice rosso per un tifoso a San Siro

A mezz’ora dall’inizio del match Milan-Verona, un tifoso mentre saliva le scale del terzo anello di San Siro ha avuto un malore. Portato d’urgenza in ospedale dopo essere stato stabilizzato, la persona in questione è rimasta poi ricoverata per codice rosso. Anche lo scorso anno, durante Inter-Udinese, c’è stato un episodio simile: un tifoso si sentì male e la gara fu interrotta per sei minuti (19 dicembre del 2024). Anche in quel caso, il tifoso era stato stabilizzato prima di essere portato via in ambulanza. Nel gennaio del 2010, invece, un tifoso morì per un malore durante il derby tra Milan e Inter.

Le pagelle del Milan

Nessun intervento degno di nota. Sovrasta gli attaccanti avversari nelle palle aeree. Tomori 6.5. Ha completato il maggior numero di contrasti (46) nella partita. Odogu sv. (dall’86). Esordio in Serie A.

I top e flop dell’Hellas Verona

