Serie A, Nainggolan MVP di novembre

Radja Nainggolan è stato nominato dalla Lega di serie A miglior giocatore del mese di novembre. Il centrocampista del Cagliari, in particolare, è stato premiato per la sua capacità di optare per la miglior scelta del gioco, che ha rasentato la perfezione (98%). Premiata anche l'efficienza dei passaggi chiave, 94%.

Inoltre, il mix in termini di efficienza tattica e fisica (94%), lo rendono uno dei giocatori più performanti del mese. Le classifica è stata stilata secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 14:25