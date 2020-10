Serie A: Napoli-Atalanta, probabili formazioni

Il match del San Paolo tra il Napoli e l’Atalanta darà il via alla quarta giornata di serie A.

Le squadre di Gattuso e Gasperini scenderanno in campo alle 15 di sabato, al centro dell’attacco nerazzurro Duvan Zapata, ex che tiene in modo particolare a fare bene e che è rientrato dal Sudamerica dopo le gare giocate con la sua Colombia.

Probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso. In panchina: Meret, Contini, Maksimovic, Rrahmani, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Demme, Bakayoko, Petagna, Llorente.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, D. Zapata. Allenatore: Gasperini. In panchina: F.Rossi, Toloi, Mojica, Piccini, Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Pessina, Muriel, Lammers, Ruggeri.

OMNISPORT | 16-10-2020 10:54