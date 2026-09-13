Un tempo per avere paura e un tempo per spaventare. Un Napoli double face torna alla vittoria dopo tre sconfitte di fila e batte il Bologna “di corto muso”. Decide un gol di Lobotka, il bomber che non ti aspetti in una squadra che di goleador veri ormai non ne ha quasi più da quando McTominay e Alisson sono ko e Neres non si è ancora ripreso al meglio. Il gol annullato a Theate a inizio partita è stata la prima scossa ma gli sforzi di De Bruyne e di un vivace Spinazzola non sono stati sufficienti nel primo tempo. Fumoso Politano, solo volenteroso ma poco incisivo Vergara.

La svolta con i cambi dopo l’intervallo: Allegri lancia sugli esterni Lang e Favasuli e il Napoli ritrova elettricità soprattutto grazie all’ex Catanzaro, una spina nel fianco rossoblù fino alla fine. Hojlund è però spesso isolato e si vede e non si vede ma spunta il colpo a sorpresa di Lobotka, tra i migliori in campo. La squadra di Tedesco – squalificato – non riesce ad uscire dalla propria area con Bernardeschi – cercato poco – e Piccoli trovato ancor meno e la reazione è blanda. Finisce col Maradona che finalmente fa festa. Non succedeva da tempo. I top e flop, le valutazioni e le pagelle dei protagonisti della gara.