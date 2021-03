Serie A: Napoli-Bologna, probabili formazioni

Il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce da una settimana di tensioni, ospita domenica sera il Bologna con l’obiettivo di restare in corsa per la qualificazione in Champions League. Dubbio in attacco tra Osimhen e Mertens: il nigeriano si è completamente ristabilito ma in attacco potrebbe giocare ancora il belga. Ghoulam in vantaggio su Mario Rui, castigato in settimana, mentre nel tridente dei trequartisti ci sono Politano, Zielinski e Insigne.

Mihajlovic schiera in attacco Palacio, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Barrow: dietro di lui Skov Olsen, Soriano e Sansone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

06-03-2021