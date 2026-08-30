Napoli-Como 1-2 pagelle: Fabregas incarta Allegri, Hojlund non basta e i cambi stavolta non incidono

Baturina e Douvikas spingono il Como all'impresa. Non basta la rete di Hojlund. Olivera e Anguissa i peggiori. Tutti i voti e i giudizi sui protagonisti del match

Troppo brutto per essere vero. Il Napoli di Allegri non ripete la gara di Marassi col Genoa e si incarta all’esordio stagionale al Maradona contro il Como di Fabregas che punge in ripartenza, detta i ritmi del gioco e approfitta di tutti gli errori della difesa azzurra. Da matita blu le disattenzioni di Olivera, sul primo gol di Baturina, e soprattutto di Anguissa sul gol di Douvikas dopo che Hojlund, tra i più determinati nel Napoli, aveva messo una pezza. Se anche Lobotka e Anguissa non girano il problema è profondo e stavolta i cambi nella ripresa non danno la svolta come era successo la settimana scorsa. De Bruyne entra bene in partita ma non basta, Alisson non si accende e Spinazzola si dà da fare invano. Bene il Como in tutti i reparti, da Couto in difesa a Da Cunha in mezzo. Il Maradona spinge nel finale con Fabregas che si copre con un difensore in più ma il risultato non cambia: il Como si barrica con il 5-4-1 e resiste fino alla fine. Per i partenopei ora si fa dura visto che nel prossimo turno sabato andranno a San Siro ad affrontare l’Inter prima della Champions con l’Arsenal. I top e flop del match, le pagelle della gara e le valutazioni dei protagonisti.

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