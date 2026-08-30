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Napoli-Como 1-2 pagelle: Fabregas incarta Allegri, Hojlund non basta e i cambi stavolta non incidono

Baturina e Douvikas spingono il Como all'impresa. Non basta la rete di Hojlund. Olivera e Anguissa i peggiori. Tutti i voti e i giudizi sui protagonisti del match

4 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Troppo brutto per essere vero. Il Napoli di Allegri non ripete la gara di Marassi col Genoa e si incarta all’esordio stagionale al Maradona contro il Como di Fabregas che punge in ripartenza, detta i ritmi del gioco e approfitta di tutti gli errori della difesa azzurra. Da matita blu le disattenzioni di Olivera, sul primo gol di Baturina, e soprattutto di Anguissa sul gol di Douvikas dopo che Hojlund, tra i più determinati nel Napoli, aveva messo una pezza. Se anche Lobotka e Anguissa non girano il problema è profondo e stavolta i cambi nella ripresa non danno la svolta come era successo la settimana scorsa. De Bruyne entra bene in partita ma non basta, Alisson non si accende e Spinazzola si dà da fare invano. Bene il Como in tutti i reparti, da Couto in difesa a Da Cunha in mezzo. Il Maradona spinge nel finale con Fabregas che si copre con un difensore in più ma il risultato non cambia: il Como si barrica con il 5-4-1 e resiste fino alla fine. Per i partenopei ora si fa dura visto che nel prossimo turno sabato andranno a San Siro ad affrontare l’Inter prima della Champions con l’Arsenal. I top e flop del match, le pagelle della gara e le valutazioni dei protagonisti.

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Napoli, i top e flop

  • Hojlund 7. Realizza una rete da vero bomber: da fuori area si gira e con un sinistro sul secondo palo batte Butez. La rete non basta a riaccendere il Napoli.
  • Lobotka 5.5. Arriva in ritardo su Baturina quando al 17' prova a marcarlo in area.
  • Di Lorenzo 5.5. Complice nell'errore difensivo di marcatura su Baturina, non è il responsabile principale ma arriva in ritardo in pressione sull'esterno del Como che sblocca la gara.
  • Anguissa 5. Con troppa leggerezza fornisce un retropassaggio che mette in difficoltà tutta la difesa e porta al raddoppio di Douvikas.
  • Rrahmani 4.5. In fase di costruzione dal basso tenta il lancio lungo ma scaraventa il pallone su Baturina che fa assist per Douvikas. L'assist per Hojlund non migliora la prestazione.
  • Olivera 3.5. Si fa imbucare con una facilità incredibile da Diao che gli sfugge alle spalle e serve un assist per Baturina al 17'. Spreca un'occasione sotto rete con un tiro maldestro al volo di sinistro.

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Como, i top e flop

  • Douvikas 7. Segna la rete del 2-1 grazie ad un erroraccio difensivo del Napoli. Abile a capitalizzare l'occasione sotto rete.
  • Diao 6.5. Coglie di sorpresa Olivera, si imbuca con rapidità sulla fascia destra per poi servire un assist a Baturina in occasione del primo gol della gara.
  • Nico Paz 6.5. Abile nel fraseggio e nel far ripartire il gioco, dà brio alla manovra offensiva.

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Il migliore in campo

  • Baturina 7.5. Si fa trovare pronto al centro dell'area per sbloccare la gara su assist di Diao. Sigla anche un assist per Douvikas in occasione del 2-1 Como. E' il migliore in campo, cala nel secondo tempo ma accompagna i compagni alla vittoria.
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