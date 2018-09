Serie A: Napoli-Fiorentina 1-0

Napoli (4-3-3): Karnezis 6.5, Hysaj 6, Maksimovic 6, Koulibaly 7, Mario Rui 5.5, Allan 6.5, Hamsik 5.5, Zielinski 5.5, Callejon 6 (25′ st Ounas 6), Mertens 5 (11′ st Milik 6.5), Insigne 6 (35′ st Rog sv). (25 Ospina, 2 Malcuit, 33 Albiol, 13 Luperto, 42 Diawara, 8 Fabian Ruiz, 9 Verdi). All. Ancelotti 6. Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 5, Vitor Hugo 6.5, Biraghi 6, Benassi 6 (34′ st Pjaca sv), Veretout 5.5 (19′ st Edimilson Fernandes 5.5), Gerson 5.5 (15′ st Dabo 5.5), Chiesa 6, Simeone 5, Eysseric 6. (67 Ghidotti, 5 Ceccherini, 34 Diks, 16 Hancko, 2 Laurini, 6 Norgaard, 11 Mirallas, 28 Vlahovic). All.: Pioli 6. Arbitro: Fabbri 6 Reti: nel st al 33′ Insigne. Angoli: 10 a 3 per il Napoli. Recupero: 0′ e 4′.

Ammoniti: Chiesa, Zielinski, Pezzella, Eysseric per gioco falloso. Var: 0. Spettatori: 20.000 circa. ** Il GOL ** – al 33′ st Milik pennella un assist preciso al centro dell’area per Insigne, che brucia Pezzella in velocità e batte Dragowksi in uscita.

ANSA | 15-09-2018 20:35