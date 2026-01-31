Napoli-Fiorentina 2-1 pagelle: Vergara da favola, Conte torna a vincere ma è maledizione infortuni, anche Di Lorenzo ko

I top e flop: Vergara e Gutierrez i migliori in campo, gli azzurri resistono ma rischiano la beffa nel finale. Non basta la rete di Solomon a ridare linfa ai viola

Il Napoli dimentica l’eliminazione in Champions League battendo la Fiorentina 2-1 tra sofferenze infinite nella ripresa, l’ennesimo infortunio stagionale con Di Lorenzo uscito in lacrime per un problema al ginocchio, ma si gode un’altra giornata da favola di Vergara. Il baby talento sblocca la gara nel primo tempo con un eurogol (il primo in A dopo quello al Chelsea in Champions) e finché resta in campo è tra i migliori. La rete di Gutierrez, un’altra intuizione di Conte schierare un mancino sulla fascia destra, sembrava aver chiuso i giochi al 49′ ma i viola tornano in gara con Solomon e sfiorano a più riprese il pari con Kean, entrato dalla panchina. Il Napoli soffre fin al 94′ ma strappa il successo. Il triplice fischio finale è un sospiro di sollievo per il Maradona: gli azzurri in classifica salgono a 46 punti e conquistano il momentaneo terzo posto; i viola restano a 17 punti, terzultima ma sempre più in crescita.

Napoli-Fiorentina, la chiave tattica

Il Napoli, in campo con il 3-4-2-1, rispetto le scorse gare schiera Vergara in posizione maggiormente avanzata, quasi al fianco di Hojlund, per dare appoggio all’attaccante danese in fase offensiva. Vergara, che agisce da quasi seconda punta, permette così ad Hojlund di alleggerirsi della doppia marcatura ad uomo dei centrali viola Comuzzo e Pongracic.

La Viola, in fase di non possesso, si schiera con il 4-5-1 per chiudere tutte le linee di passaggio al gioco dei partenopei. Gli uomini di Vanoli, nel secondo tempo, alzano maggiormente il baricentro, guadagnano metri importanti in fase offensiva ed accorciano le distanze al 56′ grazie ad un micidiale contropiede. Nel finale di gara, Vanoli inserisce anche Kean al fianco di Piccoli per tentare il tutto per tutto.

Antonio Vergara ancora in rete con il Napoli

E’ l’11° di gioco quando il Napoli sblocca la gara con un gol di Antonio Vergara. Rinvio di Meret, Hojlund ci mette il fisico per lasciar scorrere la palla senza toccarla: il numero 26 dei partenopei si infila nel buco creato dal compagno e batte De Gea con un sinistro rasoterra a incrociare. Prima rete in A per il classe 2003, già in gol contro il Chelsea tre giorni fa.

Come sta Di Lorenzo dopo l’infortunio

Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, la società sportiva calcio Napoli ha reso noto – al termine del primo tempo – che Di Lorenzo, dopo essere uscito per infortunio, non si sia recato in ospedale ma che, invece, sia rimasto nello spogliatoio, assistito per cure dallo staff medico.

Le pagelle del Napoli

Meret 7. Respinge al 25′ su un colpo di testa di Gudmundsson da posizione ravvicinata: salva un gol quasi certo.

Respinge al 25′ su un colpo di testa di Gudmundsson da posizione ravvicinata: salva un gol quasi certo. Di Lorenzo 6. Esce per infortunio al 28′ a causa di un brutto infortunio: su gioco aereo atterra male con la gamba e si accascia a terra per il dolore. Olivera 6 (dal 29′ 1T).

Esce per infortunio al 28′ a causa di un brutto infortunio: su gioco aereo atterra male con la gamba e si accascia a terra per il dolore. Buongiorno 5. Non chiude su una progressione di Piccoli in area, al 56′, azione da cui poi arriva la ribattuta vincente in rete di Solomon.

Non chiude su una progressione di Piccoli in area, al 56′, azione da cui poi arriva la ribattuta vincente in rete di Solomon. Juan Jesus 6. Dall’uscita dal campo di Di Lorenzo, scala sulla destra come centrale dei tre di difesa. Si dedica alla marcatura su Gudmundsson.

Dall’uscita dal campo di Di Lorenzo, scala sulla destra come centrale dei tre di difesa. Si dedica alla marcatura su Gudmundsson. Gutierrez 7. Conte lo conferma sulla destra, a piede invertito. Al 48′ raddoppia e raggiunge la sua prima rete in Serie A: di sinistro, dal limite dell’area, batte con tiro a giro De Gea.

Conte lo conferma sulla destra, a piede invertito. Al 48′ raddoppia e raggiunge la sua prima rete in Serie A: di sinistro, dal limite dell’area, batte con tiro a giro De Gea. Lobotka 6. Seguito in marcatura stretta da Brescianini e Fagioli, riesce comunque ad impostare il gioco ma senza rendersi decisivo in fase offensiva.

Seguito in marcatura stretta da Brescianini e Fagioli, riesce comunque ad impostare il gioco ma senza rendersi decisivo in fase offensiva. McTominay 6. Più volte pericoloso nel primo tempo, al 38′ va vicino alla rete del raddoppio con un sinistro in area in girata.

Più volte pericoloso nel primo tempo, al 38′ va vicino alla rete del raddoppio con un sinistro in area in girata. Spinazzola 6. Gioca di contenimento su Solomon, nel secondo tempo, e abbassa maggiormente la sua posizione in fase difensiva.

Gioca di contenimento su Solomon, nel secondo tempo, e abbassa maggiormente la sua posizione in fase difensiva. Vergara 7.5. Sblocca la gara grazie ad un movimento di Hojlund che porta su di sé la difesa viola: lanciato a tu per tu con De Gea, piazza un colpo di sinistro secco rasoterra sul secondo palo. Assist per Gutierrez. Giovane sv. (dall’85’).

Sblocca la gara grazie ad un movimento di Hojlund che porta su di sé la difesa viola: lanciato a tu per tu con De Gea, piazza un colpo di sinistro secco rasoterra sul secondo palo. Assist per Gutierrez. Elmas 6. Si dedica più al contenimento che alla fase offensiva, cerca di dare supporto ai centrocampisti in fase di non possesso. Al 66′ fornisce un possibile assist ad Hojlund che spreca sotto rete.

Si dedica più al contenimento che alla fase offensiva, cerca di dare supporto ai centrocampisti in fase di non possesso. Al 66′ fornisce un possibile assist ad Hojlund che spreca sotto rete. Hojlund 6. Porta su di sé le marcature di Pongracic e Comuzzo e consente a Vergara di lanciarsi in rete in occasione del vantaggio partenopeo. Colpisce un palo di tacco, al 22′, giocando quasi sulla linea di porta. Si divora sotto rete una possibile palla gol al 66′ a tu per tu con De Gea. Lukaku sv (dal 91′).

I top e flop della Fiorentina

Solomon 7. Accorcia le distanze al 56′: di destro – indisturbato in area – ribatte in rete dopo una parata di Meret su Piccoli.

Accorcia le distanze al 56′: di destro – indisturbato in area – ribatte in rete dopo una parata di Meret su Piccoli. Dodo 6.5. Assist per Solomon: abile nei contropiede e ripartire in gran velocità palla al piede.

Assist per Solomon: abile nei contropiede e ripartire in gran velocità palla al piede. Piccoli 6.5. Colpisce di testa un palo al 25′ su cross da calcio piazzato, sovrasta i difensori azzurri nel gioco aereo.

Colpisce di testa un palo al 25′ su cross da calcio piazzato, sovrasta i difensori azzurri nel gioco aereo. Gudmundsson 6. Da posizione ravvicinata di testa non trova la rete al 25′ a causa di un errore nel tiro e grazie ad una pronta risposta di Meret.

Da posizione ravvicinata di testa non trova la rete al 25′ a causa di un errore nel tiro e grazie ad una pronta risposta di Meret. Kean 6. Entra al 71′, colpisce un palo seppur in fuorigioco. Si rende pericoloso in avanti con alcune conclusioni verso la porta.

