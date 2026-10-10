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CALCIO SERIE A

Napoli-Frosinone 3-0, pagelle: De Bruyne doppietta e spettacolo, Lang guarito. Ma che invenzioni di Allegri

I top e flop: De Bruyne sblocca la gara dal dischetto dopo un errore di Hojlund, bene anche Noa Lang - che torna a segnare - e Neres. Sorpresa Badiashile

3 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

La prima rete stagionale di Noa Lang, il ritorno al gol di Kevin De Bruyne con la ciliegina della doppietta al 93′, la crisi evitata dagli azzurri e la ‘sorpresa’ Frosinone che viene nettamente ridimensionata. Che dominio del Napoli al Maradona: gli azzurri vincono dopo un mese esatto e si lasciano alle spalle un avvio di stagione da montagne russe. 3-0 netto finale dei partenopei, con il risultato già suggellato al 45′ (2-0), ma il disegno tattico di Max Allegri è la vera chiave di svolta: il Napoli parte a sorpresa con il 3-4-3 che dà maggiore responsabilità a De Bruyne in fase di costruzione di gioco – al fianco di Lobotka – consente di schierare contemporaneamente Lang e Neres sulle fasce ed alza Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni di centrocampo per accompagnare maggiormente la manovra offensiva con numerose sovrapposizioni.

Il Napoli è guarito, domina nel gioco e si rende altamente pericoloso nei contropiede. L’unica nota stonata è Hojlund che dopo un calcio di rigore conquistato – dopo aver superato in velocità Cittadini – sbaglia dagli undici metri e resta sottotono nel resto della gara. Bene anche Badiashile che nei tre di difesa fa prevalere il fisico negli interventi di chiusura. Positivo, infine, il ritorno in campo di McTominay dopo il percorso di riabilitazione post-aritmia. Mai pericolosa, invece, la squadra di Alvini con Raimondo bocciato al 63′ e Schmid e Kvernadze mai decisivi in fase offensiva. Le pagelle delle gara e le analisi delle prestazioni dei protagonisti di Napoli-Frosinone.

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Napoli, le pagelle

  • Meret 6. Mai seriamente in difficoltà, abile a respingere le poche conclusioni che riceve verso la porta.
  • Badiashile 6.5. La sorpresa difensiva della gara, si riscatta dalla brutta prestazione contro l'Inter facendo prevalere il fisico nei duelli e nelle chiusure difensive.
  • Rrahmani 6. Gioca da ultimo uomo, abile nei duelli.
  • Marin 6. Migliora, prestazione dopo prestazione, in fase di possesso e costruzione dal basso. Assicura un buon rendimento difensivo.
  • Di Lorenzo 6.5. Da un'incursione in area fa nascere l'occasione del raddoppio degli azzurri. Abile in fase di spinta.
  • De Bruyne 7.5. Va a ribattere il rigore sbagliato da Hojlund e sblocca la gara.
  • Lobotka 6.5. Abile nelle chiusure difensive oltre all'amministrazione del gioco. Gilmour 6 (dal 72').
  • Spinazzola 6. Accompagna la manovra senza spingere troppo.
  • Neres 6.5. Molto attivo nelle ripartenze, poco incisivo in fase di conclusione. McTominay 6 (dal 61'). Torna in campo a ritmi ridotti, gioca l'ultima mezz'ora di gara.
  • Hojlund 5.5. Conquista un calcio di rigore ma poco dopo lo sbaglia calciando malissimo, resta stordito: prestazione sottotono. Lucca 6 (dal 61').
  • Lang 7. Realizza la rete del raddoppio sfruttando un pasticcio difensivo avversario. Giovane 6 (dal 72').

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Frosinone, i top e flop

  • Cittadini 4.5. Provoca un rigore per contatto in area su Hojlund, poco dopo perde il passo in fase di chiusura in occasione del raddoppio degli azzurri con Lang.
  • Raimondo 5. Soffre la fisicità dei tre difensori azzurri, mai decisivo.
  • Schmid 6. E' l'uomo che crea più occasioni, dà vivacità alla manovra offensiva.
  • Bracaglia 6. Prova a mettere una pezza in più occasioni difensive. Resta il migliore della difesa.

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De Bruyne: il migliore in campo

  • De Bruyne 7.5. In gran spolvero, fa la differenza nel primo tempo grazie a numerosi tentativi di assist verso gli attaccanti, sblocca la gara su calcio di rigore dopo l'errore di Hojlund.

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La valutazione dell'arbitro

  • Ermanno Feliciani 7. Vede un contatto in area - seppur leggero - tra Cittadini ed Hojlund e assegna un giusto calcio di rigore. Fa ribattere, poco dopo, il rigore sbagliato dal Napoli a causa del non corretto posizionamento del portiere Palmisani con i piedi fuori dalla linea di porta.
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