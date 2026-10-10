Napoli-Frosinone 3-0, pagelle: De Bruyne doppietta e spettacolo, Lang guarito. Ma che invenzioni di Allegri

I top e flop: De Bruyne sblocca la gara dal dischetto dopo un errore di Hojlund, bene anche Noa Lang - che torna a segnare - e Neres. Sorpresa Badiashile

La prima rete stagionale di Noa Lang, il ritorno al gol di Kevin De Bruyne con la ciliegina della doppietta al 93′, la crisi evitata dagli azzurri e la ‘sorpresa’ Frosinone che viene nettamente ridimensionata. Che dominio del Napoli al Maradona: gli azzurri vincono dopo un mese esatto e si lasciano alle spalle un avvio di stagione da montagne russe. 3-0 netto finale dei partenopei, con il risultato già suggellato al 45′ (2-0), ma il disegno tattico di Max Allegri è la vera chiave di svolta: il Napoli parte a sorpresa con il 3-4-3 che dà maggiore responsabilità a De Bruyne in fase di costruzione di gioco – al fianco di Lobotka – consente di schierare contemporaneamente Lang e Neres sulle fasce ed alza Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni di centrocampo per accompagnare maggiormente la manovra offensiva con numerose sovrapposizioni.

Il Napoli è guarito, domina nel gioco e si rende altamente pericoloso nei contropiede. L’unica nota stonata è Hojlund che dopo un calcio di rigore conquistato – dopo aver superato in velocità Cittadini – sbaglia dagli undici metri e resta sottotono nel resto della gara. Bene anche Badiashile che nei tre di difesa fa prevalere il fisico negli interventi di chiusura. Positivo, infine, il ritorno in campo di McTominay dopo il percorso di riabilitazione post-aritmia. Mai pericolosa, invece, la squadra di Alvini con Raimondo bocciato al 63′ e Schmid e Kvernadze mai decisivi in fase offensiva. Le pagelle delle gara e le analisi delle prestazioni dei protagonisti di Napoli-Frosinone.