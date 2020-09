Serie A: Napoli-Genoa, probabili formazioni

Il Napoli di Gennaro Gattuso andrà a caccia di conferme domenica pomeriggio alle 15, quando riceverà al San Paolo il Genoa di Rolando Maran, reduce dallo scoppiettante esordio casalingo contro il Crotone.

Gattuso si prepara a schierare nel tridente le certezze Insigne e Mertens insieme a Osimhen, già centrale nel progetto partenopeo. Coppia d’attacco di grande esperienza per il Grifone, con il rivitalizzato Destro affiancato da Pandev, uno degli ex della partita (in panchina l’altro, Behrami).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Mertens, Osimhen, L. Insigne.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

OMNISPORT | 25-09-2020 22:45