Serie A: Napoli-Milan 3-2

Napoli (4-3-3): Ospina 5.5, Hysaj 6.5, Albiol 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6.5 (27′ st Luperto 6), Allan 7, Hamsik 5.,5 (17′ st Mertens 6.5), Zielinski 7.5 (27′ st Diawara 6.5), Callejon 5.5, Milik 5.5, Insigne 6 (27 Karnezis, 22 Marfella, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 30 Rog, 9 Verdi, 11 Ounas). All.: Ancelotti 6.5. Milan (4-3-3): G.Donnarumma 5.5, Calabria 6.5, Musacchio 5.5, Romagnoli 6, Rodriguez 5.5, Kessie 5.5, Biglia 5 (12′ st Bakayoko 5.5), Bonaventura 6.5 (36′ st Cutrone sv), Suso 5, Higuain 5.5, Borini 6 (25′ st Laxalt 6) (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 20 Abate, 33 Caldara, 5 Simic, 4 Mauri, 16 Bertolacci, 77 Halilovic, 7 Castillejo). All.: Gattuso 6.

Arbitro: Valeri di Roma 5,5. Reti: nel pt 14′ Bonaventura; nel st 3′ Calabria, 8′ e 21′ Zielinski, 35′ Mertens. Angoli: 5-1 per il Napoli. Recupero: 3′ e 4′. Var: 0. Spettatori: 30 mila. ** I GOL ** – 14′ pt: Borini spostato a sinistra passa il pallone al centro per Bonaventura che irrompe e devia al volo insaccando con un tiro centrale che beffa Ospina. – 4′ st: Suso spostato a destra trova con un passaggio rasoterra Calabria che con un tiro rasoterra in diagonale insacca. – 8′ st: azione sulla destra di Milik il quale serve al centro Zielinski. Il polacco si libera di un avversario ed insacca con un rasoterra angolato. – 21′: su calcio d’angolo battuto da Callejon la difesa rossonera devia e Zielinski colpisce il pallone al volo e lo manda in fondo alla rete. – 35′ st: da Diawara ad Allan spostato a destra che piazza il pallone dalla parte opposta dove irrompe Mertens e lo spedisce in rete.

ANSA | 25-08-2018 22:58