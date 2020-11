Serie A: Napoli-Milan, probabili formazioni

Sempre sentita la sfida tra Milan e Napoli, ancor più da quando Gennaro Gattuso, grande ex rossonero, si è seduto sulla panchina del club partenopeo. Nel match di domenica sera al San Paolo (calcio d’inizio alle 20.45) poco spazio ai sentimenti: il Napoli vuole vincere (e raggiungere in classifica proprio il Milan) anche se peserà l’assenza di Osimhen, sostituito da Mertens.

Il Milan, senza Pioli e il suo vice Murelli, entrambi positivi al coronavirus, sarà guidato in panchina da Daniele Bonera e in campo da Zlatan Ibrahimovic, che godrà del supporto in fase offensiva di Rebic e Calhanoglu.

Napoli-Milan, probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli (indisponibile così come il vice Murelli, in panchina Bonera).

OMNISPORT | 21-11-2020 09:21