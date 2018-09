Serie A: Napoli-Parma 3-0

Napoli (4-4-2): Karnezis 6, Malcuit 6.5, Maksimovic 6.5, Koulibaly 6, Mario Rui 5.5, Ruiz 6, Allan 7, Diawara 6.5, Zielinski 5.5 (31′ st Verdi 6.5), Milik 7.5 (40′ st Ounas sv), Insigne 7 (23′ st Mertens sv). (22 D’Andrea, 25 Ospina, 23 Hysaj, 33 Albiol, 13 Luperto, 7 Callejon, 17 Hamsik, 30 Rog).

All.: Ancelotti 7. Parma (4-3-3): Sepe 5.5, Iacoponi 5.5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 5, Gobbi 5.5, Deiola 5.5, Stulac 5.5, Barillà 6, Ciciretti 5.5 (15′ st Siligardi 5.5), Inglese 5 (20′ st Ceravolo 5.5), Di Gaudio 5 (33′ st Sprocati sv). (1 Frattali, 56 Bagheria, 3 Dimarco, 7 Da Cruz, 13 Sierralta, 23 Gazzola, 27 Gervinho, 32 Rigoni, 95 Bastoni). All.: D’Andrea 5.5. Arbitro: Doveri di Roma 7. Reti: nel pt 3′ Insigne; nel st 1′ e 39′ Milik. Angoli: 2-2. Recupero: 0′ e 3′. Var: 0. Spettatori: 25 mila. ** I GOL: – 3′ pt: azione sulla destra del fronte d’attacco del Napoli. Ruiz serve con un passaggio filtrante Milik il quale piazza il pallone a centro area rasoterra.

Gagliolo riesce solo a toccare ma non a deviare il pallone che arriva a Insigne i quale insacca da due passi. – 1′ st: su calcio di punizione battuto da Maksimovic nella propria metà campo, parte un’azione offensiva del Napoli con Insigne che serve Milik spostato sulla destra in profondità. Il polacco entra in area di rigore e batte Sepe con un tiro che s’insacca sotto la traversa. – 39′ st: azione sulla sinistra di Verdi che entra in area e fa partire un rasoterra che attraversa tutto lo specchio della porta. Dalla parte opposta irrompe Milik che deve solo appoggiare il pallone in fondo alla rete.

ANSA | 26-09-2018 23:51