Serie A: Napoli-Roma 1-1

Napoli (4-4-2): Ospina 6, Hysaj 5 (24′ st Malcuit 6), Albiol 5,5, Koulibaly 6, Mario Rui 5, Callejon 5,5, Allan 6,5, Hamsik 6 (30′ st Zielinski 6,5), Ruiz 6, Insigne 5, Milik 5 (10′ st Mertens 6,5). (27 Karnezis, 21 Daniele, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam, 42 Diawara). All.: Ancelotti 6. Roma (4-2-3-1): Olsen 6,5, Santon 6,5, Manolas 6,5 (30′ st Fazio 5,5), Juan Jesus, Kolarov 6,5, De Rossi 6 (42′ pt Cristante 5,5), Nzonzi 7, Under 5,5 (19′ st Florenzi 6), Lo.Pellegrini 6,5, El Shaarawy 6,5, Dzeko 6,5. (63 Mirante, 83 Fuzato, 15 Marcano, 3 Lu. Pellegrini 12, 22 Zaniolo, 19 Coric, 14 Schik). All.: Di Francesco 6,5.

Arbitro: Massa di Imperia 6. Reti: nel pt 13′ El Shaarawy; nel st 44′ Mertens. Angoli: 17-3 per il Napoli. Recupero: 1′ e 4′.

Ammoniti: Nzonzi e Manolas per gioco scorretto; Lorenzo Pellegrini per proteste; Dzeko e Olsen per comportamento non regolamentare. Var: 0. Spettatori: 25 mila. ***I GOL*** -13′ pt: su un traversone rasoterra di Lorenzo Pellegrini, c’è un contrasto a centro area tra Albiol e Dzeko dal quale nasce un rimpallo che favorisce El Shaarawy il quale solo davanti alla porta non ha alcuna difficoltà ad insaccare. -44′ st: azione convulsa in area della Roma con Insigne che piazza la palla al centro, Zielinski tira e Mertens da due passi insacca anticipando Olsen.

ANSA | 28-10-2018 23:03