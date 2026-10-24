‘Roma nun fa la stupida stasera’. E’ Balerdi – da subentrato – la sorpresa del big match Napoli-Roma: il difensore argentino salva i giallorossi al 90′ con una doppietta che vale il 3-3 finale. E se da una parte c’è gioia immensa per aver evitato una sconfitta che sembrava certa fino al 70′ (con la Roma sotto di due reti ed inetta fino a quel momento), dall’altra c’è grande amarezza per il Napoli che butta via una gara nata nel migliore dei modi con anche la gioia della rete di McTominay all’83’ che era valsa il momentaneo 3-2 e aveva illuso non poco il Maradona. I giallorossi la risolvono con le sostituzioni: il ritmo cresce nella parte finale di gara prima con una rete di Soulé, poi con il pareggio di Balerdi (2-2) che annulla la splendida rovesciata di Anguissa e la rete del raddoppio momentaneo di McTominay ad inizio ripresa. La mazzata finale, ancora una volta su mischia in area, gela il Maradona con Balerdi che fa 3-3 al 90′ tra le proteste per falli su Beukema e Rafa Marin, che portano anche all’espulsione di Allegri. Le pagelle di Napoli-Roma e le valutazioni dei protagonisti del match.
Napoli-Roma 3-3 pagelle: McTominay (8) stratosferico, Balerdi decisivo (7.5), furia Allegri nel finale, Gasp se la ride
I top e flop: Balerdi gela il Maradona con una doppietta ed annulla la splendida rovesciata di Anguissa e la doppietta di McTominay. Allegri espulso nel finale
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Napoli, le pagelle
- Meret 6. Respinge un tiro centrale in area Malen al 23'. Attento nelle uscite, non compie parate particolari.
- Di Lorenzo 6.5. Tenace e guardingo in fase difensiva, spesso si esalta in lunghe falcate per servire traversoni interessanti al centro dell'area. Spinazzola 6 (dal 79').
- Marin 6. Becca un giallo in avvio di gara per un entrata evitabile su Wesley a centrocampo. Attento nelle chiusure difensive.
- Badiashile 5.5. Non commette errori individuali gravi ma è goffo nello stile e spesso incerto negli interventi difensivi o negli uno contro uno. Beukema 5 (dal 50'). Colpevolissimo sulla seconda rete subita.
- Olivera 5.5. Si divora un gol a botta sicura allo scadere del primo tempo che avrebbe portato gli azzurri al raddoppio.
- Anguissa 7.5. Segna in rovesciata con un tiro angolatissimo e sblocca la gara. Da lì cresce anche sul piano del ritmo.
- De Bruyne 6.5. Abile nel far ripartire la squadra: gioca da vertice basso di centrocampo e serve traversoni lunghi agli attaccanti nei contropiede. Lobotka 6 (dal 79').
- McTominay 8. Raddoppia con un colpo di testa su un cross di Politano: brucia il tempo su Rensch in marcatura e batte Gollini. Segna il gol della vittoria con un destro da fuori area che buca Gollini.
- Politano 7. Partita di gran sacrificio, serve spunti interessanti verso gli attaccanti tra cui un cross per McTominay che porta il Napoli sul 2-0. Sbaglia la possibile occasione gol che sarebbe valsa il 3-0 agli azzurri al 56' a tu per tu con Gollini. Crolla nella seconda metà di gioco, esce stremato tra gli applausi. Giovane 6 (dal 66').
- Hojlund 6.5. Si esalta nei contropiede e porta sù il baricentro della squadra sfruttando la velocità e i dribbling.
- Lang 6. Sufficienza ma nulla di più, davvero poco pericoloso in fase offensiva. Vergara 6 (dal 79').
Roma, le pagelle
- Gollini 6. Esce in modo perfetto su De Bruyne - lanciato tutto solo a rete - ed evita il gol del raddoppio degli azzurri. Salva in modo clamoroso su Olivera fermando la palla sulla linea di porta. Salva su Politano al 56' evitando il 3-0. Non riesce ad evitare la rete di McTominay nel finale.
- Mancini 5.5. Malissimo nei duelli, impreciso nei dribbling che tenta in fase di ripartenza. Non commette errori particolari e si limita al contenimento difensivo. Ghilardi sv. (dall'84).
- N'Dicka 6.5. Gran salvataggio su un cross teso di Di Lorenzo verso Lang, evita il gol al 12'.
- Hermoso 5.5. Si sgancia spesso dalla linea difensiva per accompagnare l'azione ma fatica in fase di non possesso. Molina 6 (dal 58').
- Wesley 6. Impreciso nei cross verso l'area e nei traversoni lunghi, migliora nei duelli uno contro uno.
- Cristante 5.5. Propositivo in fase offensiva, cerca la conclusione da fuori area. Ammonito per fallo su Anguissa al 29'. Spesso impreciso in fase di ultimo passaggio verso gli attaccanti. Colpisce un palo alla fine del primo tempo con un colpo di testa.
- De Roon 5.5. Poca fase di interdizione, si tiene sulla linea dei centrocampisti ma non partecipa granché alla fase di costruzione.
- Rensch 5. Ammonito per un fallo su Lang. Si unisce alla difesa per contenere gli attacchi degli azzurri. Perde la marcatura su McTominay in occasione del raddoppio degli azzurri. Balerdi 7.5 (dal 58'). Segna la rete del pareggio sfruttando un errore difensivo del Napoli in una mischia in area. Pareggia con un colpo di testa: 3-3 al 90'!
- Soulé 7. Prova a calciare verso la porta ma è spesso impreciso e poco pericoloso. Accorcia le distanze con un gran tiro da fuori area.
- Pisilli 5. Assente completamente dalla gara, in fase offensiva mai decisivo. Castro 6. (dal 58').
- Malen 6.5 Al 23' ha l'opportunità di sbloccare la gara ma si divora un'occasione tutto libero al centro dell'area. Assist per Soulé. Nella fase finale della gara si scatena in avanti creando varie occasioni pericolose. Rodrigo Mora sv. (dall'84').
Il migliore in campo
- McTominay 8. Ruba la scena ad Anguissa e diventa il migliore in campo grazie ad una doppietta con gol nel finale che fa sfiorare la vittoria al Napoli. Non è bastata però.
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La valutazione dell'arbitro
- Andrea Colombo 5.5. Abile a non spezzare troppo il gioco. Non si accorge di un 'possibile' tocco di mano di Gollini in uscita su De Bruyne che sarebbe costato il rosso diretto al portiere della Roma per intervento da ultimo uomo. Sanziona adeguatamente gli interventi duri.
ansa
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