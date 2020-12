Serie A, Napoli - Sampdoria, probabili formazioni

Il Napoli giocherà per la prima volta in campionato, una gara di serie A, nello stadio intitolato a “Diego Armando Maradona” . I biancocelesti occupano il terzo posto in classifica a quota 20 punti, in coabitazione con la Juventus frutto di 7 vittorie e 3 ko (1 a tavolino). E’ un campionato, quello dei partenopei, che non conosce mezze misure: la squadra di Gattuso, infatti, non ha mai pareggiato.

La Sampdoria di mister Ranieri invece, dopo un buon avvio si è lentamente persa, raccogliendo qualche sconfitta di troppo. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare e soltanto due punti conquistati nelle ultime cinque. Nonostante questo, i numeri dicono che lontano da Marassi, la Samp, ha fatto registrare due vittorie, due sconfitte e un pareggio, arrivato nell’ultima trasferta giocata in casa del Torino e finita 2 a 2.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

OMNISPORT | 11-12-2020 14:45