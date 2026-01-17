Napoli-Sassuolo 1-0 pagelle: Lobotka rianima il Maradona ma che fatica, altri tre infortunati per Conte

I top e flop: Lobotka torna in rete dopo tre anni e mezzo e salva Conte, azzurri ancora in corsa ma quanta fatica nel battere i neroverdi. Juan Jesus migliore in campo.

C’è voluto un gol dopo 7′ di Lobotka – uno che non è mai stato un cannoniere in carriera visto che non segnava da tre anni – per riportare alla vittoria un Napoli brillante solo a tratti e che continua a fare fatica con le medio-piccole, soprattutto in casa. La squadra di Conte si riprende dalla crisi dei pareggi ma sul piano del gioco e nelle soluzioni offensive si dimostra poco determinante e concreta anche contro il Sassuolo. A reggere saldamente è il muro difensivo dei partenopei che respinge tutti i possibili pericoli avversari e salva più volte il punteggio.

Il Napoli sblocca la gara al 7′ di gioco, con un destro al volo in area di Lobotka, ma si divora alcune nitide occasioni sotto rete e soffre tantissimo in un finale di gara da thriller in cui rischia di vanificare anche i tre punti. Non basta però il coraggio del Sassuolo che si dà la sveglia solo a pochi minuti dalla chiusura del match. Per gli azzurri piove sul bagnato: continua il problema infortuni con le uscite dal campo di Rrahmani, Elmas e Politano. I partenopei inseguono al 3° posto in classifica a -6 dalla vetta; i neroverdi, invece, si fermano al 12° posto a quota 23 punti in Serie A.

Napoli-Sassuolo, la chiave tattica

Il Napoli pressa altissimo – sin da subito – i neroverdi con il 4-4-2 in fase di non possesso: Vergara affianca Hojlund nel tentativo di infastidire i portatori palla avversari. Alla pressione offensiva dei partenopei si aggiungono anche Di Lorenzo e Spinazzola che sulle fasce vanno a schermare rispettivamente Walukiewicz e Doig.

Il Sassuolo, invece, in fase di costruzione, stacca Doig dalla linea difensiva alzandolo maggiormente sulla sinistra per tentare la sovrapposizione con Laurienté e costringendo – di conseguenza – Di Lorenzo a restare più basso al fianco di Beukema.

Lobotka torna al gol in Serie A dopo più di tre anni

E’ il 7′ di gioco quando il Napoli sblocca la gara: dopo una ribattuta di Muric su un tiro di Elmas, Lobotka – con un destro al volo – trova la rete del vantaggio. Non può nulla il portiere neroverde a causa della potenza e altezza del tiro (che si scaglia sotto la traversa).

Per lo slovacco la rete al Sassuolo è un importante traguardo: dopo tre anni e mezzo Lobotka è tornato a segnare in Serie A. L’ultima rete segnata dal centrocampista azzurro risale, infatti, alla sfida tra Verona e Napoli nell’agosto 2022 (terminata 5-2 al Bentegodi per gli azzurri).

Le pagelle del Napoli

Milinkovic Savic 6. Respinge al 48′ un tiro insidioso di Lipani.

Respinge al 48′ un tiro insidioso di Lipani. Beukema 6. Si occupa di marcare stretto Pinamonti. In ripresa dal punto di vista atletico. Lang 6 (dal 56′).

Si occupa di marcare stretto Pinamonti. In ripresa dal punto di vista atletico. Rrahmani 6. Si concentra maggiormente nel far partire il gioco dal basso. Esce per infortunio al 67′. Buongiorno 6 (dal 67′).

Si concentra maggiormente nel far partire il gioco dal basso. Esce per infortunio al 67′. Juan Jesus 7.5 Salva su una possibile rete avversaria al 10′ di gioco. E’ tra i più attenti e reattivi dei tre in fase difensiva.

Salva su una possibile rete avversaria al 10′ di gioco. E’ tra i più attenti e reattivi dei tre in fase difensiva. Di Lorenzo 6. Non si sbilancia in fase di spinta, resta piuttosto guardingo in fase difensiva schierandosi spesso al fianco dei tre dietro.

Non si sbilancia in fase di spinta, resta piuttosto guardingo in fase difensiva schierandosi spesso al fianco dei tre dietro. Lobotka 7. Sblocca la gara con un destro potente al volo dopo una ribattuta in area di rigore.

Sblocca la gara con un destro potente al volo dopo una ribattuta in area di rigore. McTominay 6. Non determinante nelle giocate e nelle falcate offensive, asseconda la manovra in fase di costruzione. Al 73′ va vicinissimo alla rete del raddoppio, tiro dalla distanza di poco a lato.

Non determinante nelle giocate e nelle falcate offensive, asseconda la manovra in fase di costruzione. Al 73′ va vicinissimo alla rete del raddoppio, tiro dalla distanza di poco a lato. Spinazzola 6. Non spinge eccessivamente sull’acceleratore ed aiuta in fase difensiva schierandosi come quinto a sinistra.

Non spinge eccessivamente sull’acceleratore ed aiuta in fase difensiva schierandosi come quinto a sinistra. Vergara 5.5. Agisce da play avanzato, tenta di affiancare Hojlund in attacco. Pecca nei duelli, fa fatica a girarsi palla al piede. Migliora quando tenta la profondità con palla in allungo. Mazzocchi 6 (dal 61′).

Agisce da play avanzato, tenta di affiancare Hojlund in attacco. Pecca nei duelli, fa fatica a girarsi palla al piede. Migliora quando tenta la profondità con palla in allungo. Elmas 6. Nel primo tempo si dedica al contenimento, poche le giocate provate. Politano 6 (dal 56′).

Nel primo tempo si dedica al contenimento, poche le giocate provate. Hojlund 6. Lotta con gran fisicità nei duelli di gioco con Muharemovic in marcatura.

I top e flop del Sassuolo

Doig 6.5. Conquista profondità staccandosi dalla linea difensiva per aiutare Laurienté – in sovrapposizione – in fase di spinta. Abile nel gioco nello stretto.

Conquista profondità staccandosi dalla linea difensiva per aiutare Laurienté – in sovrapposizione – in fase di spinta. Abile nel gioco nello stretto. Laurienté 6. Si rende spesso pericoloso sulla sinistra grazie anche alle sovrapposizioni con Doig. Serve spunti interessanti ma è ben schermato dalla retroguardia azzurra.

Si rende spesso pericoloso sulla sinistra grazie anche alle sovrapposizioni con Doig. Serve spunti interessanti ma è ben schermato dalla retroguardia azzurra. Pinamonti 6. Gioca alle spalle di Rrahmani e Juan Jesus ma non risulta determinante nelle poche occasioni a disposizione.

Gioca alle spalle di Rrahmani e Juan Jesus ma non risulta determinante nelle poche occasioni a disposizione. Walukiewicz 5.5. Soffre dall’entrata in campo in poi di Noa Lang, va sotto pressione e non riesce a placare la velocità dell’olandese sulla fascia.

