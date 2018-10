Serie A: Napoli-Sassuolo 2-0

Napoli (4-4-2): Ospina 7, Malcuit 6.5, Albiol 6.5, Koulibaly 6.5, Hysaj 6, Zielinski 5, Diawara 6 (10′ st Allan 5.5), Rog 6.5, Verdi 6 (24′ st Callejon 6), Mertens 5.5, Ounas 6.5 (6′ st Insigne 6.5). (27 Karnezis, 22 D’Andrea, 19 Maksimovic, 8 Ruiz, 17 Hamsik, 99 Milik). All.: Ancelotti 6.5. Sassuolo (3-4-3): Consigli 7, Marlon 6, Magnani 6, Ferrari 5.5, Lirola 5.5, Magnanelli 6, Locatelli 5 (1′ st Bourabia 5.5), Rogerio 5.5, Djuricic 5.5, Boateng 5 (24′ st Babacar 6), Boga 5 (1′ st Berardi 6.5). (79 Pegolo, 98 Adjapong, 39 Dell’Orco, 17 Sernicola, 5 Lemos, 12 Sensi, 99 Brignola, 34 Di Francesco, 10 Matri). All.: De Zerbi 5.5. Arbitro: Di Bello di Brindisi 5.

Reti: nel pt 2′ Ounas; nel st 26′ Insigne. Angoli: 4-3 per il Sassuolo. Recupero: 0′ e 3′. Espulsi: Rogerio (42′ st) per fallo su Callejon. Ammoniti: Locatelli, Diawara e Koulibaly per gioco scorretto; Consigli per proteste. Var: 0. Spettatori: 30 mila.

***I GOL: – 2′ pt: retropassaggio di Locatelli che serve involontariamente Ounas. Il franco-algerino supera con un ‘sombrero’ Magnani e conclude con un tiro di controbalzo di sinistro che s’insacca sotto la traversa. – 26′ st: percussione sulla sinistra di Hysaj che entra in area di rigore e serve Insigne il cui tiro a giro s’insacca sotto l’incrocio dei pal

