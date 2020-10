Serie A: Napoli-Sassuolo, probabili formazioni

Napoli e Sassuolo si affrontano alle 18 di domenica in una partita valida per la sesta giornata di Serie A. Gattuso dopo la vittoria in Spagna potrebbe far rifiatare qualcuno dei suoi. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Zielinski dopo essere guarito dal Coronavirus. In attacco confermato Osimhen con Politano, Mertens e Lozano alle sue spalle, Insigne fuori dopo il problema muscolare accusato in Europa League.

Neroverdi con due assenti causa Covid, Toljan e Haraslin. In attacco Caputo sarà sostenuto da Berardi, Raspadori e Djuricic. A centrocampo Obiang con Locatelli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo.

OMNISPORT | 30-10-2020 15:12