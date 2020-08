Serie A, nodo calendario: la richiesta di Inter e Atalanta

Il campionato di Serie A 2020/21 inizierà a prendere forma nei prossimi giorni, con la definizione delle date di inizio e fine e poi il sorteggio dei calendari. Con novità e restrizioni che potrebbero essere attive già dalla prima giornata.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Inter e Atalanta avrebbero infatti chiesto alla Lega la possibilità di iniziare in ritardo rispetto agli altri club. Entrambe hanno finito la stagione ad agosto inoltrato a causa degli impegni europei e ora vorrebbero qualche giorno in più per la preparazione.

La Lega sarebbe d’accordo con la richiesta delle due società di iniziare in ritardo: l’idea non sarebbe però quella di spostare tutta la prima giornata, che verrebbe comunque mantenuta il 19 settembre, ma soltanto le partite di Inter e Atalanta, che recupererebbero nella settimana tra la seconda e la terza.

In sostanza, Inter e Atalanta inizierebbero sabato 26 settembre, con la seconda giorrnata, per poi giocare mercoledì 30 il recupero della prima e poi nuovamente nel weekend di sabato 3 e domenica 4 la terza. Poi la pausa per l’attività delle nazionali.

Per completare l’incastro bisognerà tenere conto anche degli impegni del Milan, chiamato a disputare i prreliminari di Europa League il 1° ottobre. In pratica, alla prima giornata non ci potrà essere il derby di Milano e nemmeno Atalanta-Milan. In più, le prime due partite della Dea saranno in trasferta, per permettere il completamento dei lavori al Gewiss Stadium.

OMNISPORT | 28-08-2020 10:06