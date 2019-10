Serie A, ok Sassari e Brindisi

Vittorie per Sassari e Brindisi negli anticipi della terza giornata di campionato di serie A di basket.

Aquila Trento-Dinamo Sassari 73-76. È andata in scena questa sera a Trento uno dei due anticipi della terza giornata di campionato. La squadra di coach Brianza dopo un'ottima partenza si è fatta rimontare dai sardi, nel secondo quarto, con un parziale di 0-19 che da 36-28 ha fissato il punteggio sul 36-47. Nel secondo tempo, poi, i ragazzi di Pozzecco hanno amministrato il risultato nonostante qualche patema nel finale con i trentini che si sono riavvicinati. A decidere la sfida è stata la tripla di Curtis Jerrells che ha fissato il punteggio sul 73-76, gli isolani sono riusciti a ottenere due punti fondamentali.

Aquila Trento: Knox 16, Kelly 12, Gentile 11.

Dinamo Sassari: Evans 14, McLean 12, M. Vitali 12.

Happy Casa Brindisi-Germani Brescia 88-78. Il secondo anticipo si giocava in Puglia, con Brindisi che dopo la bella vittoria sul campo della Virtus Roma doveva dare continuità di risultati. La gara di questa sera è stata dominata, in lungo e in largo, dall'Happy Casa che non ha dato la possibilità a Brescia di imporre il gioco voluto da Esposito. Nel secondo tempo a parte qualche lampo sporadico dei lombardi la partita è stata controllata dai pugliesi. Seconda vittoria in tre giornate, dunque, per Brindisi mentre per quanto riguarda Brescia arriva il primo stop settimanale dopo le vittorie con Milano e Unics Kazan.

Happy Casa Brindisi: Banks 31, Thompson 18, Stone e Brown 15.

Germani Brescia: Abass e Cain 15, Horton 14.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 05-10-2019 23:17