Serie A, Opta vede Inter campione d’Italia e l’Atalanta di Juric terza: web in tilt

Secondo l’Opta Predictor, l’Inter è la favorita per lo Scudetto. Napoli e Atalanta inseguono, Roma, Milan e Juve outsider, Como e Torino sorprese. Tifosi in delirio.

A pochi giorni dal via della nuova stagione, la piattaforma di Opta ha pubblicato le previsioni sulla possibile classifica finale di Serie A. In base ad un modello statistico, l’Opta Predictor simula migliaia di volte il campionato per stimare le probabilità di Scudetto, Champions ed Europa League. Dall’Inter data per favorita alla vittoria finale del campionato al Napoli, Atalanta, Milan e Roma che inseguono. Ma, per i tifosi sul web, si accende la bufera.

Come funziona l’Opta Predictor

Il sistema di OPTA si basa su dati storici, rendimento delle squadre, precedenti e indici di performance. Ogni partita viene rigiocata virtualmente 10mila volte, producendo così percentuali di vittoria e piazzamento per ciascun club. Le previsioni si aggiornano poi giornata dopo giornata.

Inter favorita per lo Scudetto

Il modello incorona l’Inter come principale candidata al titolo: i nerazzurri hanno il 36,09% di possibilità di vincere e una media prevista di 76 punti. Quasi certa la qualificazione in Champions (78,25%).

Napoli e Atalanta inseguono in Serie A

Il Napoli campione in carica parte solo da una probabilità del 13,25%, lontano dai numeri dell’Inter. Stesso discorso per l’Atalanta, data al 13,18%, nonostante il cambio di allenatore e alcune cessioni pesanti.

Roma, Milan e Juve staccate

La Roma di Gasperini si candida come quarta forza del campionato di Serie A: 10,29% di chance Scudetto e quasi il 50% di rientrare in Champions. Il Milan, invece, si ferma al 7,46%, con percentuali più basse di ritorno nell’Europa che conta. Più indietro la Juventus, dunque non solo lontana dal tricolore, ma fuori anche dalla zona Champions.

Le possibili outsider: Como e Torino

Opta segnala anche due sorprese: Como e Torino. Le probabilità di Scudetto restano minime (0,43% e 0,41%), ma entrambi hanno circa il 5% di chance di qualificarsi in Champions e quasi il 3% di approdo in Europa League.

Tifosi in delirio sul web per la classifica di Opta

A criticare la classifica data da Opta sono i tifosi che sul web scatenano una bufera social: “Tutte ca…te e vi dico la mia. Il Napoli vincerà lo scudetto, Milan secondo, terza Roma e quarta Inter (che avrà cambiato allenatore a stagione in corsa) La Juve farà quinta, Lazio nonostante il blocco mercato arriverà settima, dietro il Bologna sesto, l’atalanta farà ottava, il como nono. Fiorentina decima. Le retrocesse saranno Cremonese, Verona (che ha pure venduto tchachouna) e Pisa. Non ringraziatemi.”

C’è poi chi scrive: “Il Lecce lo danno sempre ultimo… sono 4 stagioni… bene così! ci vediamo il prossimo anno ancora in A. E ancora: “La Cremonese salva ma dove, pazzia!!!”.

Non si placano gli animi sul web: “Napoli prima, Milan secondo, e due posti per Juve, Inter e Roma. Lecce e Verona retrocedono mentre la Cremonese si salva perché Davide Nicola è un allenatore molto bravo”. E ancora: “E’ divertente che in ogni classifica per voi la Juve farà male con una buonissima squadra e deve essere fuori dalla Champions mah.”

C’è poi chi si preoccupa: “Sei il Lecce (cui auguro ogni bene) non è retrocessa col maestro Giampaolo, ora con Di Francesco provano ad “alzare l’asticella” e se non retrocedono quest’anno non retrocedono più.” E ancora: “Cremonese e Pisa sono retrocesse ancora prima di iniziare.”

C’è poi chi invece gioisce: “La Roma finalmente in champions !!” E infine: “Voglio poi vedere se OPTA avesse previsto lo scudetto al Napoli la scorsa stagione...le griglie in questi giorni servono solo per carne, ortaggi e pesce…il resto è chiacchiericcio da bar.”

Sul web non credono all’Atalanta terza

C’è poi chi sul web non crede al percorso previsto da OPTA per l’Atalanta di Juric, dopo i fallimenti del tecnico con Torino e Roma: “Con Juric Atalanta terza?!?!?!!?!”

E ancora: “Doveva essere roba buona per mettere l’Atalanta terza con Juric in panchina e un mercato in cui hanno venduto il loro attaccante più forte senza rimpiazzarlo adeguatamente”

C’è poi chi ironizza: “Atalanta Terza… subito grande cagata ahhaha”. E infine: “Complimenti all’Inter campione d’Italia, ma vedere l’Atalanta terza fa ancora più ridere!!!!!!”