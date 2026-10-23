Archiviate le emozioni delle coppe europee, è tempo di immergersi nell’ottavo turno di Serie A. Ad aprire il calendario c’è Torino-Monza, mentre il big-match di giornata sarà indubbiamente Napoli-Roma. Domenica lunch match al Meazza, dove l’Inter ospita la Fiorentina, mentre nel tardo pomeriggio toccherà alla Juventus, impegnata al Via del Mare contro il Lecce. La sfida Udinese-Milan chiuderà il turno.
- La classifica prima dell'ottava giornata
- Dove vedere le partite in diretta tv e streaming
- La partita di oggi, venerdì 23 ottobre
- Le partite di domani, sabato 24 ottobre
- Le partite di domenica 25 ottobre
La classifica prima dell’ottava giornata
Classifica: Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone 13, Cagliari 13, Juventus 11, Napoli 10, Torino 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese 4, Genoa 4, Fiorentina 4, Parma 4, Venezia 3.
Dove vedere le partite in diretta tv e streaming
|Torino-Monza
|venerdì 23 ottobre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Cagliari-Bologna
|sabato 24 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Como-Sassuolo
|sabato 24 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Napoli-Roma
|sabato 24 ottobre
|ore 18
|DAZN
|Lazio-Parma
|sabato 24 ottobre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Inter-Fiorentina
|domenica 25 ottobre
|ore 12:30
|DAZN
|Atalanta-Frosinone
|domenica 25 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Genoa-Venezia
|domenica 25 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Lecce-Juventus
|domenica 25 ottobre
|ore 18
|DAZN/Sky
|Udinese-Milan
|domenica 25 ottobre
|ore 20:45
|DAZN
La partita di oggi, venerdì 23 ottobre
- Torino-Monza: il Torino va a caccia della terza vittoria consecutiva in Serie A, traguardo che, nella stessa stagione, manca ai granata da sette anni. Dopo una partenza a rilento, il Toro sembra aver ritrovato ritmo e risultati, pur mostrando ancora qualche fragilità difensiva: nelle ultime otto gare casalinghe di campionato, infatti, non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata. Dall’altra parte, il Monza arriva all’appuntamento forte di due successi consecutivi, l’ultimo contro il Cagliari, che hanno consentito ai brianzoli di prendere le distanze dalle zone più pericolose della classifica.
Le partite di domani, sabato 24 ottobre
- Cagliari-Bologna: obiettivo riscatto per il Cagliari, reduce dalla pesante sconfitta contro il Monza che ha interrotto una serie positiva di quattro partite senza sconfitte. Situazione delicata anche per il Bologna, incapace nell’ultimo turno di capitalizzare il vantaggio iniziale contro l’Inter capolista, prima di subire la rimonta nerazzurra e arrendersi per 3-1. Per i felsinei si tratta del quarto ko stagionale in campionato, con appena un punto a separarli dalla zona retrocessione.
- Como-Sassuolo: superata una breve flessione, il Como ha ripreso a correre, ritrovando risultati e fiducia sia in Italia sia in Europa. Dopo il successo sul campo della Fiorentina, i lariani hanno confermato il loro ottimo momento anche in Champions, travolgendo il Manchester United. Ora la sfida contro un Sassuolo alla ricerca di continuità, che non vince da tre giornate e ha raccolto appena un punto nelle ultime tre uscite, rimediando due sconfitte, la più recente contro il Frosinone, intervallate da un pareggio.
- Napoli-Roma: forti dei rispettivi successi in Champions, Napoli e Roma si preparano a confrontarsi in una sfida che promette spettacolo. I partenopei cercano soprattutto risposte in campionato, dopo la sconfitta sul campo del Venezia che ha portato a tre il numero dei ko nelle prime sette giornate. La vittoria europea contro il Bodo/Glimt ha permesso ad Allegri di allentare leggermente la pressione e mettere a tacere le indiscrezioni sul suo futuro, ma ora serve una svolta anche in Serie A. Dall’altra parte, la Roma di Gasperini arriva con il morale alto: il 2-0 inflitto al Genoa ha interrotto una serie di due pareggi consecutivi, mentre il largo successo contro lo Slovan Bratislava ha dato ulteriore slancio ai giallorossi.
- Lazio-Parma: la Lazio vuole dare continuità al miglior avvio in Serie A della propria storia. I biancocelesti, galvanizzati dal netto 3-0 rifilato alla Juventus nell’ultimo turno, puntano a sfruttare il momento favorevole per consolidare la propria posizione ai vertici della classifica. Di fronte troveranno un Parma ancora alla ricerca della svolta sotto la guida del nuovo tecnico Gilardino. Il recente 3-0 subito contro il Torino ha infatti rappresentato la seconda sconfitta consecutiva con lo stesso punteggio, confermando le difficoltà dei ducali.
Le partite di domenica 25 ottobre
- Inter-Fiorentina: archiviato il primo successo nella League Phase di Champions, arrivato grazie all’1-0 contro lo Shakhtar, l’Inter di Chivu torna a concentrarsi sulla Serie A. I nerazzurri condividono il primato con la Lazio e vogliono proseguire la propria corsa in vetta alla classifica. Al Meazza arriva una Fiorentina alle prese con un avvio di stagione complicato: la recente sconfitta contro il Como è stata la quinta nelle prime sette giornate di campionato.
- Atalanta-Frosinone: archiviato l’impegno europeo, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata sul campo del Milan nell’ultimo turno. I bergamaschi se la vedranno con un Frosinone che si sta imponendo come una delle sorprese di questo avvio di stagione. I ciociari arrivano infatti dalla vittoria contro il Sassuolo, un risultato che ha permesso loro di posizionarsi al sesto posto della classifica.
- Genoa-Venezia: il successo contro la Fiorentina sembrava aver segnato la svolta per il Genoa, ma la successiva sconfitta contro la Roma ha nuovamente frenato il cammino del Grifone. Di segno opposto il momento del Venezia, che dopo un avvio di campionato particolarmente difficile ha trovato una vittoria tanto inattesa quanto preziosa, imponendosi per 1-0 sul Napoli di Allegri. Un risultato che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza per i lagunari.
- Lecce-Juventus: dopo l’impegno europeo, la Juventus torna a concentrarsi sulla Serie A facendo tappa al Via del Mare. I bianconeri cercano una reazione immediata dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, ma dovranno fare i conti con un Lecce rinvigorito dall’ottima prestazione offerta nell’ultimo turno. I salentini arrivano infatti dal convincente 3-0 conquistato sul campo dell’Udinese e puntano a dare continuità al risultato.
- Udinese-Milan: a chiudere il turno di Serie A sarà la sfida del Bluenergy Stadium, tra due squadre che attraversano momenti decisamente opposti. I friulani sono in piena difficoltà e non trovano la vittoria da sei giornate, mentre i rossoneri continuano a viaggiare spediti, ancora imbattuti dopo le prime sette partite di campionato.