Pagelle Pisa-Roma 0-1: Soulé ispirato, Dybala fa sempre la differenza, Gasperini vince ancora

Seconda vittoria consecutiva per i giallorossi, Gilardino al primo stop: decisivo il tandem argentino, male El Shaarawy. Tra i padroni di casa Touré il migliore, evanescente Moreo

Frequentatore di stadi ed esperto di calcio, ama agganciare e far domande a idoli e futuri campioni. Anzi, spesso precorre gli addetti ai lavori e li scova prima di loro

Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Gian Piero Gasperini, che sbanca lo stadio Romeo Anconetani – Arena Garibaldi grazie a un gol di Soulé al 55′. Male i giallorossi nel primo tempo, nella ripresa l’ingresso di Dybala ha dato alla Roma quel pizzico di talento e illuminazione in più sufficienti per condannare la squadra di Gilardino alla prima sconfitta stagionale in Serie A.

Pisa-Roma, la chiave della partita

O meglio le chiavi: la fisicità del Pisa, che tiene botta alla Roma chiudendo tutti gli spazi, e la mancanza di qualità nello sviluppo della manovra offensiva da parte della Roma, almeno fino all’ingresso di Dybala. In attesa di sapere quali saranno e se arriveranno i rinforzi di mercato chiesti da Gasperini è evidente che siano state gettate buoni basi che necessitano di upgrade in termini di innesti per compiere il definitivo salto di qualità. Per i padroni di casa, concentrati e attenti per larghi tratti della partita, la strada è quella giusta per centrare la salvezza. A prescindere dalla sconfitta.

Rivivi le emozioni di Pisa-Roma

Pisa, top e flop

Touré 7: Tiene Angelino bloccato sulla sua corsia di riferimento spingendo a più non posso. Una scheggia impazzita.

Tiene Angelino bloccato sulla sua corsia di riferimento spingendo a più non posso. Una scheggia impazzita. Angori 6.5: Tenere botta a Soulé non è una passeggiata di salute, ma lui corre, lotta e prova a non concedere un centimetro.

Tramoni 6: Qualità e spirito di sacrificio. Tanto lavoro sporco abbinato a mezzi tecnici importanti.

Aebischer 6: Dà equilibrio alla mediana di Gilardino. La sua esperienza tornerà utile come contro la Roma. Filtro e sostanza davanti alla difesa.

Meister 5.5: Vicino al gol in avvio di gara con un colpo di testa su cross di Touré, pericoloso con un diagonale che finisce fuori di poco. Tiene in apprensione la difesa della Roma, ma si spegne nella ripresa.

Vicino al gol in avvio di gara con un colpo di testa su cross di Touré, pericoloso con un diagonale che finisce fuori di poco. Tiene in apprensione la difesa della Roma, ma si spegne nella ripresa. Moreo 5: Piuttosto isolato, non riesce ad affacciarsi dalle parti di Svilar.

Roma, top e flop

Soulé 7: Si dà un gran da fare: anche in fase di non possesso. Prova a creare superiorità numerica e a incidere nello sviluppo della manovra offensiva di una Roma che nel primo tempo fatica a rendersi pericolosa, ben imbrigliata dal Pisa. Si mette in proprio in avvio di ripresa e sfiora il gol. E alla fine lo trova su invito del solito Dybala. Se non fosse per un braccio galeotto sarebbe stata doppietta. In ogni caso, il migliore in campo per distacco.

Koné 7: Lotta come un leone in mezzo al campo. Una certezza conclamata per Gasperini. Nel finale manda Dovbyk a un passo dal gol con una galoppata solitaria imperiosa.

Ferguson 6.5: Isolato, senza rifornimenti, combatte per provare a dare profondità allo sviluppo della manovra della Roma. Poi pesca l'assist con tocco arretrato per Soulé dopo un bel passaggio di Dybala. Gioca con la squadra. Un riferimento centrale e generoso, fondamentale anche nelle difficoltà.

Svilar 6: Provvidenziale su Meister. Cala la saracinesca evitando che la partita si metta in salita.

Angelino 5.5: Touré è una spina nel fianco che non riesce a staccarsi di dosso per quasi tutta la partita. Cresce nel secondo tempo e si rende insidioso con un tiro dalla distanza.

Touré è una spina nel fianco che non riesce a staccarsi di dosso per quasi tutta la partita. Cresce nel secondo tempo e si rende insidioso con un tiro dalla distanza. El Shaarawy 5: Sostituito all’intervallo dopo un primo di tempo anonimo e senza spunti (1′ st Dybala 7: Dal suo piede parte l’azione che permette alla Roma di passare in vantaggio).

Pisa-Roma, la pagella dell’arbitro

Pisa-Roma è stata diretta da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Primo assistente: Dario Cecconi (Empoli). Secondo assistente: Marcello Rossi (Biella). Quarto Ufficiale: Gianluca Manganiello (Pinerolo). Al Var: Francesco Meraviglia (Pistoia), Avar: Fabio Maresca (Napoli). Lascia correre, bravo a scomparire dal match rendendo più piacevole il gioco. Annuncia il gol annullato per tocco di braccio di Soulé, che non aveva inizialmente visto, a seguito di revisione Var. Voto 6.

Serie A: la classifica completa