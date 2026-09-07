Ci sono alcune frasi fatte nel mondo del calcio, tra queste quelle che spesso ha un giocatore "serve cambiare aria". A volte però i luoghi comuni sono tali anche perché sono veri e sembra essere il caso di Davide Frattesi. L'ultima stagione con la maglia dell'Inter nonostante qualche squillo sembrava avergli tolto il sorriso ma soprattutto la grinta. Alla Lazio di Gattuso invece ha ritrovato energie e voglia di fare la differenza come a Udine.