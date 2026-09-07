Terzo successo di fila per la Lazio, che manda ko anche l’Udinese. Partenza arrembante degli uomini di Gattuso, che provano subito a prendere in mano la partita. Con il passare dei minuti, però, crescono anche i friulani. La sfida è piacevole, con le occasioni migliori della prima frazione per i padroni di casa: prima ci prova Davis, poi, sulla ribattuta, arriva il sinistro di Kamara, ma in entrambe le circostanze c’è la risposta di un ottimo Mendes. Sponda biancoceleste, i pericoli maggiori nascono dai piedi di Nuno Tavares, il più propositivo dei suoi.
L’equilibrio si spezza a inizio ripresa, quando i padroni di casa sbloccano la sfida con il diagonale micidiale di Karlstrom, servito splendidamente da Davis. Una rete che dà ulteriore fiducia a un’ottima Udinese, senza però spegnere una Lazio comunque propositiva. La partita resta apertissima, con continui ribaltamenti di fronte, fino al guizzo che premia gli ospiti. A firmare l’1-1 è ancora Frattesi, al terzo gol in altrettante gare. Poco dopo lascia il posto a Gudmundsson, che non poteva desiderare esordio migliore in maglia biancoceleste: è proprio lui a firmare la rete che completa la rimonta e trascina la Lazio verso il terzo successo consecutivo. Una vittoria che, inevitabilmente, alimenta l’entusiasmo in casa biancoceleste.