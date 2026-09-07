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CALCIO SERIE A

Pagelle Udinese-Lazio 1-2: Karlstrom illude i friulani, Frattesi inarrestabile, Gudmundsson esordio con i fiocchi

I top e flop del posticipo che chiude la terza giornata di Serie A: gli uomini di Gattuso ribaltano l’Udinese, palo di Zaccagni, Provstgaard il più disattento

4 min di lettura

Ylenia Cucciniello

Ylenia Cucciniello

Giornalista

Appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Terzo successo di fila per la Lazio, che manda ko anche l’Udinese. Partenza arrembante degli uomini di Gattuso, che provano subito a prendere in mano la partita. Con il passare dei minuti, però, crescono anche i friulani. La sfida è piacevole, con le occasioni migliori della prima frazione per i padroni di casa: prima ci prova Davis, poi, sulla ribattuta, arriva il sinistro di Kamara, ma in entrambe le circostanze c’è la risposta di un ottimo Mendes. Sponda biancoceleste, i pericoli maggiori nascono dai piedi di Nuno Tavares, il più propositivo dei suoi.

L’equilibrio si spezza a inizio ripresa, quando i padroni di casa sbloccano la sfida con il diagonale micidiale di Karlstrom, servito splendidamente da Davis. Una rete che dà ulteriore fiducia a un’ottima Udinese, senza però spegnere una Lazio comunque propositiva. La partita resta apertissima, con continui ribaltamenti di fronte, fino al guizzo che premia gli ospiti. A firmare l’1-1 è ancora Frattesi, al terzo gol in altrettante gare. Poco dopo lascia il posto a Gudmundsson, che non poteva desiderare esordio migliore in maglia biancoceleste: è proprio lui a firmare la rete che completa la rimonta e trascina la Lazio verso il terzo successo consecutivo. Una vittoria che, inevitabilmente, alimenta l’entusiasmo in casa biancoceleste.

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Udinese, i top e flop

Karlstrom 7: Diagonale micidiale del capitano bianconero che gela Mendes e sblocca la sfida.

Davis 6.5: Serve alla perfezione Karlstrom per la rete che sblocca la sfida. Riesce a rendersi sempre pericoloso, prezioso anche in fase difensiva.

Ekkelenkamp 6.5: Detta spesso i tempi della fase offensiva friulana, dando velocità alla manovra. Si muove bene tra le linee e crea diversi problemi alla Lazio.

Miller 6: Entra al posto di Piotrowski al quarto d'ora e si fa trovare subito pronto, anticipando Pinamonti e salvando una situazione pericolosa. Frattesi fa ammonire anche lui, disputa una gara attenta e ordinata.

Vojvoda 5: Il più distratto della retroguardia friulana. Nel finale, l'errore che avvia l'azione per il gol vittoria della Lazio.

Lazio, i top e flop

Frattesi 7: Segna ancora lui. Conferma di essere in ottima forma, con strappi palla al piede, inserimenti continui e una presenza costante negli ultimi metri.

Gudmundsson 7: Entra al posto di Frattesi all’80' e firma un esordio con i fiocchi. L’islandese trova subito il gol che completa la rimonta e regala alla Lazio il terzo successo consecutivo.

Zaccagni 6.5: Nel primo tempo avrebbe potuto sfruttare meglio il pasticcio della difesa friulana, ma il suo contributo resta prezioso. Nella ripresa trova il guizzo giusto e serve l’assist per la rete dell’1-1. Sfiora la rete nel finale, ma si stampa sul palo.

Nuno Tavares 6: Spinge con continuità, guadagna metri e dà sicurezza sulla corsia. Il più propositivo della Lazio.

Belahyane 6: Gara più di contenimento e sacrificio che di costruzione.

Provstgaard 5.5: Si lascia sorprendere da Davis in occasione del gol di Karlstrom. In generale, qualche dormita di troppo.

Doppio cambio forzato per Runjaic, problemi anche per Pinamonti

Serata complicata sul fronte infortuni per Runjaic, costretto a ricorrere a due cambi obbligati già nel primo tempo. Il primo riguarda Piotrowski, che dopo appena un quarto d'ora chiede la sostituzione per un problema digestivo. Al 37' arriva il secondo imprevisto, con Solet costretto a lasciare il campo per un problema all'adduttore. Un doppio cambio che porta con sé anche un dato interessante: l’Udinese non effettuava due sostituzioni nel corso del primo tempo di una partita di Serie A dal 7 novembre 2021, contro il Sassuolo. Brutta notizia anche per Gattuso, già alle prese con diversi indisponibili. Nella ripresa si ferma infatti Pinamonti, che lascia il campo e si accomoda in panchina con del ghiaccio sulla caviglia destra.

Frattesi rinato in biancoceleste

Ci sono alcune frasi fatte nel mondo del calcio, tra queste quelle che spesso ha un giocatore "serve cambiare aria". A volte però i luoghi comuni sono tali anche perché sono veri e sembra essere il caso di Davide Frattesi. L'ultima stagione con la maglia dell'Inter nonostante qualche squillo sembrava avergli tolto il sorriso ma soprattutto la grinta. Alla Lazio di Gattuso invece ha ritrovato energie e voglia di fare la differenza come a Udine.

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