Serie A, Parma: alta tensione nello spogliatoio

Due sconfitte consecutive, una classifica che non si muove e soprattutto la miseria di soli 3 punti conquistati su quindici disponibili nelle ultime cinque gare di campionato. Il Parma di mister Liverani non sta vivendo un momento facile e la sconfitta di ieri contro il Crotone non ha fatto altro che peggiorare l’umore della truppa gialloblu che chiude malamente questo 2020.

Partita da dimenticare non solo per quello che si è visto in campo, ma anche per quanto successo a fine partita. Protagonisti in negativo sono i due compagni di squadra ducali, ovvero l’attaccante Andreas Cornelius e il difensore Lautaro Valenti.

Al triplice fischio dell’arbitro, l’attaccante si sarebbe rivolto da lontano e in malo modo al difensore che, dal canto suo, non ha preso bene quello che potrebbe essere stato un rimprovero. I due sono arrivati testa a testa e Cornelius avrebbe leggermente spintonato l’argentino, all’esordio in Serie A, e sarebbe parso molto arrabbiato.

Fortunatamente l’arrivo del team manager Cracolici ha evitato il peggio dividendoli prontamente e riuscendo in parte a placare i nervosismi.

Un’avventura che non facilita i compiti di Liverani alle prese con una situazione pericolosa. Alla ripresa del campionato, calendario insidioso per i gialloblù. I ducali ospiteranno infatti il Torino in un vero e proprio scontro salvezza, prima di andare a Bergamo e ricevere la Lazio…

OMNISPORT | 23-12-2020 15:32