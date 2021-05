Serie A: Parma-Atalanta, probabili formazioni

Parma e Atalanta in campo alle 15 di domenica. I gialloblu appena retrocessi sono in emergenza: a centrocampo con la squalifica di Hernani e l’infortunio di Brugman dovrebbero giocare Grassi, Sohm e Kurtis. In attacco Cornelius con Gervinho.

Gasperini deve ottenere punti prezioni per la volata Champions, ma dovrà fare a meno dello squalificato Gollini, dentro Sportiello. In attacco ballottaggio Pessina-Muriel, sicuri titolari Malinoskyi e Zapata.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Pezzella; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

OMNISPORT | 08-05-2021 09:30