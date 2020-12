Serie A, Parma-Cagliari: probabili formazioni

Al Tardini va in scena Parma-Cagliari: i padroni di casa hanno un solo punto in meno degli ospiti e sono 14esimi in classifica con 11 punti, mentre la squadra sarda è 11esima con 12 punti.

I crociati sono reduci dall’ottimo pareggio strappato a Milano contro i rossoneri, mentre i rossoblù, ironia della sorte, hanno perso contro l’altra squadra meneghina per 3-1. Il rendimento interno dei ducali non è stato granché fin qui: in cinque partite, gli uomini di Liverani hanno raccolto solamente sei punti vincendo una sola volta contro il Verona il quattro ottobre. Nelle tre gare successive a quella contro gli scaligeri, i padroni di casa hanno raccolto solamente tre punti frutto di tre pareggi casalinghi.

Momento non esaltante per il Cagliari: nelle ultime quattro partite, i sardi hanno trovato solamente due punti frutto di due pari e due sconfitte. In più, lontano dall’isola, i rossoblù hanno raccolto solamente cinque punti. Una vittoria ad ottobre contro il Torino, due pareggi e tre sconfitte segnando pochissime reti.

PARMA – CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI:

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Inglese. All. Liverani

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

OMNISPORT | 16-12-2020 12:03